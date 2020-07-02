Мультсериал «Бивис и Баттхед» перезапустят

Режиссер Майк Джадж возрождает сериал «Бивис и Баттхед» для канала Comedy Central, сообщается на сайте MTV. Планируется выпустить два новых сезона, а также спин-оффы и специальные эпизоды. Джадж будет отвечать за сценарий и производство. Кроме того, он озвучит двух главных персонажей.
Дата выхода перезапуска пока неизвестна. Сюжет будет строиться на жизни главных персонажей в новом мире поколения Z.
«Бивис и Баттхед» — американский мультсериал, созданный известным мультипликатором Майком Джаджем. Он транслировался на MTV с 1993 по 1997 год и рассказывал о приключениях двух подростков, которых сам автор шоу называл «маньяками, воспитанными телевизором». Основной юмор сериала состоит в полном отсутствии у героев традиционных ценностей и их антисоциальном поведении. В 2011 году Джадж по просьбе MTV возрождал персонажей для еще одного сезона шоу.
В 1996 году на экраны вышли полнометражные мультипликационные фильмы «Бивис и Батт-Хед уделывают Америку» и «Бивис и Батт-Хед делают Рождество», посвященные приключениям главных героев сериала.