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2 июля 2020, РИА Новостиновость

«Союзмультфильм» не снимет продолжение «Карлсона»

Причину раскрыли представители студии
Кадр из мультфильма «Малыш и Карлсон»

МОСКВА, 2 июл — РИА «Новости». Российского продолжения мультфильма о Карлсоне не будет из-за разногласий по авторским правам с наследниками писательницы Астрид Линдгрен, создавшей знаменитого литературного персонажа. Об этом сообщила в авторской программе Института отраслевого менеджмента РАНХиГС «Поговорим» председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева:

Новость
В перезапуске «Ну, погоди!» появятся барсук, ежик и косуля
У нас не до конца урегулирован вопрос по Карлсону, потому что у шведских наследников Астрид Линдгрен свое представление о том, как должны управляться права на него, и мы не смогли с ними договориться. В этой связи, скорее всего, российского продолжения «Карлсона» не будет.

По ее мнению, Россия — единственная страна, где из Карлсона смогли сделать хоть и вредного, но абсолютно позитивного персонажа, которого все любят. «Нигде больше это не удалось. Я бы сказала, что в России сделали самые успешные экранизации и Карлсона, и, например, Пеппи Длинныйчулок. В других странах, где покупались лицензии, этого сделать не удалось», — сказала она.

8.5
Малыш и Карлсон
1968/СССРмультфильмы
Моя оценка

Советский мультипликационный фильм «Малыш и Карлсон», снятый Борисом Степанцевым, вышел на экраны в 1968 году и завоевал любовь миллионов зрителей. В 1970 году вышла вторая часть мультфильма — «Карлсон вернулся». В озвучании картин принимали участие Клара Румянова, Василий Ливанов и Фаина Раневская.

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