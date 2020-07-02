«Союзмультфильм» не снимет продолжение «Карлсона»

МОСКВА, 2 июл — РИА «Новости». Российского продолжения мультфильма о Карлсоне не будет из-за разногласий по авторским правам с наследниками писательницы Астрид Линдгрен, создавшей знаменитого литературного персонажа. Об этом сообщила в авторской программе Института отраслевого менеджмента РАНХиГС «Поговорим» председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева:

У нас не до конца урегулирован вопрос по Карлсону, потому что у шведских наследников Астрид Линдгрен свое представление о том, как должны управляться права на него, и мы не смогли с ними договориться. В этой связи, скорее всего, российского продолжения «Карлсона» не будет.

По ее мнению, Россия — единственная страна, где из Карлсона смогли сделать хоть и вредного, но абсолютно позитивного персонажа, которого все любят. «Нигде больше это не удалось. Я бы сказала, что в России сделали самые успешные экранизации и Карлсона, и, например, Пеппи Длинныйчулок. В других странах, где покупались лицензии, этого сделать не удалось», — сказала она.