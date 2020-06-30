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30 июня 2020, Кино Mail.ruновость

СМИ: Джонни Депп может сыграть Джокера в новом фильме о Бэтмене

В Голливуде, по слухам, планируют выпустить еще одну ленту о Темном рыцаре
Джонни Депп | Источник: Legion-Media.ru

Джонни Депп может присоединиться к актерскому составу нового фильма «Бэтмен будущего» (Batman Beyond) в роли главного злодея — Джокера. Об этом сообщает We Got This Covered, ссылаясь на инсайдера.

Как пишет издание, создатели находящегося в разработке фильма планируют отдать режиссерское кресло Тиму Бертону. Появление в одной из главных ролей Деппа, давнего партнера Бертона по многочисленным проектам,  видится источнику портала в связи с этим вполне реалистичным.

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Отметим, ранее СМИ уже писали о том, что Депп может сыграть Джокера. Однако тогда актера связывали с драмой Мэтта Ривза «Бэтмен».

О картине «Бэтмен будущего» пока почти нет информации. По слухам, она станет киноадаптацией мультфильма «Бэтмен будущего: Возвращение Джокера». К роли Темного рыцаря может вернуться Майкл Китон, воплощавший супергероя в лентах Тима Бертона «Бэтмен» (в 1989 году) и «Бэтмен возвращается» (в 1992-м).

Джокера у Бертона играл Джек Николсон. Также роль противника Бэтмена в разное время исполняли Хит Леджер, Хоакин Феникс.

Джонни Депп снимался в лентах франшизы «Пираты Карибского моря», фильмах «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «Ромовый дневник», «Мордекай», лентах Тима Бертона «Эдвард руки-ножницы», «Сонная Лощина», «Алиса в стране чудес», «Чарли и шоколадная фабрика».

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