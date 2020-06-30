СМИ: Джонни Депп может сыграть Джокера в новом фильме о Бэтмене

Джонни Депп может присоединиться к актерскому составу нового фильма «Бэтмен будущего» (Batman Beyond) в роли главного злодея — Джокера. Об этом сообщает We Got This Covered, ссылаясь на инсайдера.

Как пишет издание, создатели находящегося в разработке фильма планируют отдать режиссерское кресло Тиму Бертону. Появление в одной из главных ролей Деппа, давнего партнера Бертона по многочисленным проектам, видится источнику портала в связи с этим вполне реалистичным.

Отметим, ранее СМИ уже писали о том, что Депп может сыграть Джокера. Однако тогда актера связывали с драмой Мэтта Ривза «Бэтмен».

О картине «Бэтмен будущего» пока почти нет информации. По слухам, она станет киноадаптацией мультфильма «Бэтмен будущего: Возвращение Джокера». К роли Темного рыцаря может вернуться Майкл Китон, воплощавший супергероя в лентах Тима Бертона «Бэтмен» (в 1989 году) и «Бэтмен возвращается» (в 1992-м).