Милли Бобби Браун в образе сестры Шерлока Холмса: первые кадры

В сети появились первые кадры из нового фильма «Энола Холмс», посвященного младшей сестре детектива Шерлока Холмса. Согласно сюжету, девушка решает пойти по стопам знаменитого брата и становится сыщиком.
Картина основана на серии детективных романов Нэнси Спрингер «Тайны Энолы Холмс». Роли исполнили звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун, Генри Кавилл, Хелена Бонем Картер, Сэм Клафлин, Фиона Шоу, Адиль Ахтар.
Отметим, произведения Артура Конан Дойла о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне уже не раз экранизировались по всему миру. Среди наиболее известных адаптаций — сериал «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фриманом, серия советских фильмов с Василием Ливановым и Виталием Соломиным, «Шерлок Холмс» Гая Ричи с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу.