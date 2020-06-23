Киану Ривз отказался оскорблять Вайнону Райдер на съемках

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Вайнона Райдер раскрыла подробности съемок «Дракулы» с Киану Ривзом. В интервью The Sunday Times звезда рассказала, что во время работы на площадке актер отказался оскорблять ее, чтобы заставить заплакать — хотя подобного поведения требовал режиссер фильма Френсис Форд Коппола, пишет Independent.

По словам Райдер, сначала Коппола стоял за камерой и сам выкрикивал оскорбления, чтобы довести актрису до «правдоподобных» слез. Но его метод не сработал. Тогда режиссер решил заставить коллег Вайноны по съемкам последовать его примеру:

Фильм «Дракула» вышел в 1992 году и получил несколько премий «Оскар». В фильме также снялись Моника Беллуччи, Гари Олдман, Том Уэйтс. Лента основана на романе Брэма Стокера и рассказывает о молодом агенте по продаже недвижимости, который покидает Лондон и свою невесту и отправляется в Трансильванию. Граф Дракула, желающий приобрести недвижимость в столице Англии, принимает юношу в своем замке.