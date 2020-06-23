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23 июня 2020, Кино Mail.ruновость

Киану Ривз отказался оскорблять Вайнону Райдер на съемках

Актер пошел против воли режиссера Френсиса Форда Копполы
6
фотографий

Вайнона Райдер раскрыла подробности съемок «Дракулы» с Киану Ривзом. В интервью The Sunday Times звезда рассказала, что во время работы на площадке актер отказался оскорблять ее, чтобы заставить заплакать — хотя подобного поведения требовал режиссер фильма Френсис Форд Коппола, пишет Independent.

По словам Райдер, сначала Коппола стоял за камерой и сам выкрикивал оскорбления, чтобы довести актрису до «правдоподобных» слез. Но его метод не сработал. Тогда режиссер решил заставить коллег Вайноны по съемкам последовать его примеру:

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Ричард Э. Грант, Энтони Хопкинс, Киану Ривз... Френсис пытался заставить их выкрикивать оскорбления, чтобы я заплакала. Но Киану отказался, Энтони отказался. Этот метод просто не работал, даже имел обратный эффект.
Вайнона Райдер

Напомним, Ривз и Райдер вместе снимались также в картинах «Помутнение», «Частная жизнь Пиппы Ли», «Как женить холостяка».

Фильм «Дракула» вышел в 1992 году и получил несколько премий «Оскар». В фильме также снялись Моника Беллуччи, Гари Олдман, Том Уэйтс. Лента основана на романе Брэма Стокера и рассказывает о молодом агенте по продаже недвижимости, который покидает Лондон и свою невесту и отправляется в Трансильванию. Граф Дракула, желающий приобрести недвижимость в столице Англии, принимает юношу в своем замке.

7.7
Дракула
1992/США12+мелодрамаужасыфэнтези
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