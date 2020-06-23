Хью Джекмана рассматривают на главную роль в фильме о Феррари

7 фотографий 7 фотографий 7 фотографий

МОСКВА, 23 июн — РИА «Новости». Австралийский актер Хью Джекман может сыграть роль Энцо Феррари в байопике «Феррари» о знаменитом итальянском автоконструкторе и предпринимателе. О переговорах со звездой «Логана» относительно участия в картине сообщает Deadline.

7.7 Логан 2017 / США 18+ драма триллер боевик фантастика Моя оценка Хочу посмотреть

Фильм снимет четырехкратный номинант на премию «Оскар» Майкл Манн. Режиссер переработал сценарий, который на основе книги Брока Йетса «Энцо Феррари: человек и машина» написал Трой Кеннеди-Мартин («Возмездие», «Красная жара»), умерший в 2009 году.

Новость Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану

Ожидается, что картина расскажет о гонке Mille Miglia 1957 года. Тогда в ходе состязания разбился гонщик и погибли несколько зрителей. Во время опасного соревнования жена Феррари узнает о секретах мужа, которые он от нее скрывал. Комментируя сюжет, Манн отметил:

Настоящая сила этой картины заключается в эмоциях людей, которые оказались в сложных, можно даже сказать, экстремальных обстоятельствах. Кроме того, здесь присутствует взрывная мощь и смертельная красота гонок. В основе фильма лежит большая драма.