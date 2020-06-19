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19 июня 2020, Кино Mail.ruновость

«Лучше бы к Собчак сходила»: Ивлеева недовольна популярным шоу

Блогер и телеведущая разочарована участием в «Что было дальше?»
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Анастасия Ивлеева приняла участие в популярном онлайн-шоу «Что было дальше?», где гость рассказывает историю, а комики сначала подкалывают его, мешая добраться до конца, затем пытаются угадать, чем все закончилось. По мнению блогера и ведущей «Орла и решки», подколы и шутки ведущих в выпуске, участницей которого она стала, оказались не слишком жесткими и не задели ее. Ивлеева рассказала в сториз:

История о том, как пытались, но не смогли. Ну, типа, зачем звать девочку на шоу, если вы не можете ее [разнести]? Хм… Лучше бы к [Ксении] Собчак сходила.
Анастасия Ивлеева

В «Что было дальше?» Ивлеева рассказала, как во время съемок «Орла и решки» попала в клуб, в котором устраивали оргии. Еще одним гостем шоу, историю которого показали в том же выпуске, стал Тимати. Среди комиков, которые шутили над Ивлеевой, — Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков.

8.3
Орел и решка
2011/Украина12+приключенческоешоу о путешествиях
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В комментариях к эпизоду «Что было дальше?» зрители не согласились с впечатлением Ивлеевой от участия в шоу, и выразили мнение в том, что история телеведущей была скучной, а ее поведение — пафосным.

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