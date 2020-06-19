«Лучше бы к Собчак сходила»: Ивлеева недовольна популярным шоу

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Анастасия Ивлеева приняла участие в популярном онлайн-шоу «Что было дальше?», где гость рассказывает историю, а комики сначала подкалывают его, мешая добраться до конца, затем пытаются угадать, чем все закончилось. По мнению блогера и ведущей «Орла и решки», подколы и шутки ведущих в выпуске, участницей которого она стала, оказались не слишком жесткими и не задели ее. Ивлеева рассказала в сториз:

История о том, как пытались, но не смогли. Ну, типа, зачем звать девочку на шоу, если вы не можете ее [разнести]? Хм… Лучше бы к [Ксении] Собчак сходила. Анастасия Ивлеева

В «Что было дальше?» Ивлеева рассказала, как во время съемок «Орла и решки» попала в клуб, в котором устраивали оргии. Еще одним гостем шоу, историю которого показали в том же выпуске, стал Тимати. Среди комиков, которые шутили над Ивлеевой, — Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков.