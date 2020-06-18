Юлия Высоцкая призналась в сериальной «булимии»

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Юлия Высоцкая призналась в видео на своем онлайн-канале, что во время самоизоляции смотрит слишком много сериалов. Актриса и телеведущая отметила:

Вдруг поняла, что могу восемь серий посмотреть за один день. Но это ненормально! <...> В среднем около шести часов ты проводишь обездвиженным, пялясь в экран. Причем на этом экране не происходит ничего такого, что переворачивает эстетическое восприятие мира, философское восприятие мира, дает какой-то бесценный опыт сопереживания произведению искусства. Юлия Высоцкая

По словам ведущей, после просмотра сериалов она часто даже не помнит, о чем они рассказывали. «Сюжет размыт, характеры размыты», — пояснила Юлия. Она сравнила запойный просмотр сериалов с неконтролируемым потреблением еды:

Такое количество информации, которую я в себя вливаю, — это какая-то булимия!

Кроме того, Высоцкая раскритиковала современные шоу за то, что их создатели «тянут кота за хвост»: по мнению актрисы, во время просмотра можно параллельно делать несколько дел и не упускать при этом нити повествования.