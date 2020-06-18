Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
Подборки
10 сериалов
Сериалы, которые поднимают настроение: 10 легких комедий
12 сериалов
Маша, Лунтик и Лосяш: лучшие современные мультсериалы для детей
7 сериалов
Непростые истины: 7 ностальгических сериалов про подростков
15 сериалов
15 зарубежных остросюжетных сериалов, которые вы не видели
10 сериалов
Лихие и громкие: сериалы, которые вернут вас в 90-е
35 фильмов
Без прикрас: 35 наших фильмов о настоящей России
30 фильмов
Каким бывает лето: 30 жарких фильмов про любовь, море и солнце
20 фильмов
Рождение нации: 20 важных фильмов о расизме
15 фильмов
15 долгожданных фильмов, которые мы надеемся увидеть летом
20 фильмов
20 ностальгических советских фильмов про первую любовь

Дом

В этом доме жила Фаина Раневская: что там внутри (фото)
Как выглядят дома в самом опасном районе мира
Оборудуем домашний спортзал со скидками на AliExpress
18 июня 2020, Кино Mail.ruновость

Юлия Высоцкая призналась в сериальной «булимии»

Телезвезда пожаловалась, что во время самоизоляции тратит слишком много времени на просмотр шоу
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Юлия Высоцкая призналась в видео на своем онлайн-канале, что во время самоизоляции смотрит слишком много сериалов. Актриса и телеведущая отметила:

Чики, няньки, карантин: 20 новых сериалов лета
Вдруг поняла, что могу восемь серий посмотреть за один день. Но это ненормально! <...> В среднем около шести часов ты проводишь обездвиженным, пялясь в экран. Причем на этом экране не происходит ничего такого, что переворачивает эстетическое восприятие мира, философское восприятие мира, дает какой-то бесценный опыт сопереживания произведению искусства.
Юлия Высоцкая

По словам ведущей, после просмотра сериалов она часто даже не помнит, о чем они рассказывали. «Сюжет размыт, характеры размыты», — пояснила Юлия. Она сравнила запойный просмотр сериалов с неконтролируемым потреблением еды:

Такое количество информации, которую я в себя вливаю, — это какая-то булимия!

Кроме того, Высоцкая раскритиковала современные шоу за то, что их создатели «тянут кота за хвост»: по мнению актрисы, во время просмотра можно параллельно делать несколько дел и не упускать при этом нити повествования.

«Это отрицательное воздействие на мозг. Сейчас у меня мораторий на сериалы», — заявила звезда. Актриса добавила, что за последнее время посмотрела шоу «Джеффри Эпштейн: Отвратительный богач», а также раскритиковала сериал «Убивая Еву», который она не стала смотреть до конца.

7.3
Убивая Еву
2018/США16+драмакриминалдетективный
Моя оценка

Юлия Высоцкая — актриса, телеведущая, жена режиссера Андрея Кончаловского. Ведет шоу «Едим дома», была ведущей передачи «Жди меня». Снялась в фильмах «Грех», «Рай», «Глянец», «Дом дураков».

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Юлия Высоцкая
Убивая Еву
Киану Ривз выставил на аукцион онлайн-встречу с собой
Кит Харингтон избавился от кудряшек Джона Сноу и удивил фанатов
Звезда «Сумерек» сравнила съемки с нахождением в заложниках
Воробьев в космосе, Волк в рваных джинсах: киноновости недели
Дибров и его дети повторили образы из «Семейки Аддамс»
Актеры из «Властелина колец» устроили онлайн-встречу
Танцор из клипа Little Big сыграл принца в новом сериале
56-летнего Брэда Питта раскритиковали за «запущенный» вид
Павел Воля показал фото с женой в образе Малефисенты
Из-за коронавируса в США раскупили маски противника Бэтмена
Российских зрителей «Великой» разозлил темнокожий князь Ростов
Деревянко на полгода впал в депрессию после роли стриптизера
Максим Галкин исполнил гимн самоизоляции в образе Бэтмена
Звезды на карантине: Хопкинс пляшет, Козловский читает сказки
Роберт Паттинсон отказывается заниматься спортом ради Бэтмена
Ведущий «Модного приговора» рассказал о «коронавирусных трендах»
Названы самые раздражающие нереалистичные штампы в кино
Петров рассказал, с кем ему понравилось целоваться на съемках
Том Круз и Илон Маск снимут фильм в космосе
Энистон поделилась «карантинным» ремейком заставки «Друзей»
Кэти Перри анонсировала выпуск шоу в костюме санитайзера
В Японии пересняли «Чебурашку»
Асмус показала себя в образе беременной и сообщила о новой роли
Режиссер «Стражей Галактики» назвал лучшего Бэтмена в кино
Российские фанаты «атаковали» Джонни Деппа в инстаграме
Звезды на карантине: чем заняты Шэрон Стоун, Мадонна и другие
Иван Ургант стал гостем «Вечернего Урганта»
56-летний Джонни Депп завел инстаграм
58-летняя актриса рассказала, как учила Брэда Питта целоваться
Макконахи нарядился ковбоем и устроил охоту на коронавирус
Австралийцы наряжаются киногероями, чтобы вынести мусор
4-летняя дочь Ксении Бородиной хочет стать ведущей «Дома 2»
Звезды на карантине: чем занимаются Асмус, Боярская, Гузеева
В «Поле чудес» зрителей заменили улыбающимися шариками
Полный армагеддец: 12 безбашенных комедий про конец света
Какими мы будем после карантина: мемы из кино
Ургант воссоединился с коллегами по «Прожекторперисхилтон»
Лобода и Семенович поучаствовали во флешмобе против коронавируса
Видеочат с Асмус, иллюзии с Тарасовой: киноновости недели
Звезда «Друзей» рассказала, что смотрит на карантине
Назван фильм с наибольшим количеством ругательств
Дракон из «Игры престолов» появился в «Мире дикого запада»
Юлия Высоцкая поддержала творческий проект супруга
Кино на карантине: главные новости за неделю
Танцор из клипа Little Big отреагировал на отмену «Евровидения»
От отрезанных от мира участников реалити-шоу скрыли пандемию
Ставший мемом танцор из клипа Little Big поедет на «Евровидение»
Хэнкс на карантине, Йовович-младшая в Marvel: киноновости недели
Режиссер рассказал, как попал в больницу после удара Уилла Смита
Бонд откладывается, Шерлок приезжает в Россию: новости недели
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Авто
Все нюансы выбора пикапа Mitsubishi L200 на вторичном рынке К японскому автопрому россияне относятся крайне уважительно. Техника из Японии считается отличной альтернативной, например, новым отечественным автомобилям. Особенно когда речь касается выбора внедорожников
Популярные темы на «Детях»
Юля Липницкая беременна. 537
Герои наших старых фильмов. Абьюзер Гоша, бабник Женя Лукашин, инфантил Новосельцев) 468
Кому нужнее или что делать, если денег на все сразу не хватает. 198
А что вы разрешаете своим детям такого, что другие не разрезают, ну или знакомые удивляются? 165
Леди
В гостях: как живет после развода 31-летняя Агата Муцениеце Рассказываем о жилье актрисы.
Здоровье
Большая летняя распродажа на AliExpress: только лучшие товары Только до 21 июня можно приобрести всё, что вы долго откладывали, по выгодным ценам. Да еще и с дополнительным промокодом от проекта Здоровье Mail.ru.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Расписание и билеты
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь