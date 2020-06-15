6-летней дочери убитого Джорджа Флойда подарили акции Disney

Джианна Флойд, которая является дочерью афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего от рук полиции в Миннеаполисе, получила акции американской компании Disney. Их ей подарила певица и актриса Барбра Стрейзанд. 6-летняя девочка выложила фотографию с сертификатом в инстаграме.
На фото можно увидеть документы с логотипом Disney и два музыкальных альбома Стрейзанд. В подписи к публикации Флойд поблагодарила артистку за такой подарок:
Теперь благодаря вам я являюсь акционером Disney.
25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.
Барбра Стрейзанд — актриса и певица, обладательница премий «Оскар» и «Золотой глобус». Она сыграла в фильмах «Знакомство с Факерами», «Звезда родилась», «Встреча двух сердец», «Смешная девчонка».