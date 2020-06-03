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3 июня 2020, Кино Mail.ruстатьяЮбилеи

Юлии Барановской — 35: из возлюбленной футболиста в телезвезду

Ведущая «Первого канала» отмечает день рождения
30
фотографий
30
фотографий
30
фотографий

Юлия Барановская получила известность задолго до начала телевизионной карьеры: впервые о ней заговорили как о возлюбленной футболиста Андрея Аршавина. В 2009 году пара уехала в Лондон, однако через несколько лет распалась, и Юлия вернулась в Москву. В 2014 году она впервые попробовала себя в роли ведущей.

Дебют состоялся на канале ТНТ, в шоу «Чего хотят мужчины» Барановская выступила в качестве постоянного эксперта по отношениям. На ТНТ же Юлия вела мейковер-шоу «Перезагрузка».

4.0
Мужское/женское
2014/Россия16+ток-шоу
Моя оценка

До того как стать соведущей Александра Гордона в популярном ток-шоу «Мужское/Женское», она приняла участие в съемках программы «Девчата» на канале «Россия 1». Однако с сентября 2014 года Юлия Барановская прочно обосновалась на «Первом канале» и радует зрителей, появляясь в дневном шоу «Живая жизнь» и выступая в качестве защитника в «Модном приговоре».

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