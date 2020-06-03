Юлии Барановской — 35: из возлюбленной футболиста в телезвезду

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Юлия Барановская получила известность задолго до начала телевизионной карьеры: впервые о ней заговорили как о возлюбленной футболиста Андрея Аршавина. В 2009 году пара уехала в Лондон, однако через несколько лет распалась, и Юлия вернулась в Москву. В 2014 году она впервые попробовала себя в роли ведущей.

Дебют состоялся на канале ТНТ, в шоу «Чего хотят мужчины» Барановская выступила в качестве постоянного эксперта по отношениям. На ТНТ же Юлия вела мейковер-шоу «Перезагрузка».

4.0 Мужское/женское 2014 / Россия 16+ ток-шоу Моя оценка Хочу посмотреть