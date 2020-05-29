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29 мая 2020, Кино Mail.ruновость

Подкаминская пообещала продолжение сериала «ИП Пирогова»

Актриса показала кадры со съемок шоу
Во время загрузки произошла ошибка.

В эфир телеканала «Супер» вышел последний эпизод третьего сезона сериала «ИП Пирогова», главную роль в котором играет Елена Подкаминская. Актриса опубликовала в инстаграме кадры со съемок шоу, в подписи к которым намекнула на то, что зрителей ждут новые эпизоды:

Да, процесс готовки — это, как правило, долго, хлопотно, иногда нервно, но всегда нескучно и ответственно, а вот съедается все моментально! Раз — и 13 серий позади. Но мы еще напечем сезон, другой!
Елена Подкаминская

Сериал «ИП Пирогова» идет на ТВ с февраля 2019 года. В центре сюжета — история домохозяйки Веры, которой изменил муж. Лишившись любимого мужчины, а вместе с ним и средств к существованию, Вера решила превратить свое хобби — выпекание тортов — в бизнес.

7.0
ИП Пирогова
2019/Россиямелодрамакомедия
Моя оценка

Помимо Подкаминской, в сериале снялись Александр Панкратов-Черный, Данила Дунаев, Алексей Агранович, Елена Валюшкина, Ксения Теплова, Александр Константинов, Василина Юсковец, Дмитрий Лысенков, Яна Кошкина и другие актеры. Режиссер шоу — Антон Маслов.

Смотрите фото со съемок первых сезонов сериала

18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий
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Елена Подкаминская
ИП Пирогова
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