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29 мая 2020, Кино Mail.ruновостьСъемки

Муцениеце напугала подписчиков фото в «кровавом» гриме

Актриса опубликовала в соцсети кадры со съемочной площадки нового проекта

Агата Муцениеце выложила в инстаграм фото, на которых запечатлена с кровоподтеками и синяками на лице и шее. Немного позже в сториз актриса рассказала, что «следы побоев» на ее лице оставили гримеры.

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Друзья, прежде чем вы написали 45 статей про мое избиение: это снимается кино. Это все грим. Смотрите, мне не больно. Я сейчас буду смываться.
Агата Муцениеце

Муцениеце не уточнила никаких деталей сюжета и других подробностей съемок фильма.

Актриса известна ролями в сериалах «Закрытая школа», «Гражданский брак», «В клетке». Она также снималась в фильме «Тобол». Ранее сообщалось, что Муцениеце принимает участие в работе над лентой «Скелет».

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