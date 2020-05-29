Муцениеце напугала подписчиков фото в «кровавом» гриме

Агата Муцениеце выложила в инстаграм фото, на которых запечатлена с кровоподтеками и синяками на лице и шее. Немного позже в сториз актриса рассказала, что «следы побоев» на ее лице оставили гримеры.
Друзья, прежде чем вы написали 45 статей про мое избиение: это снимается кино. Это все грим. Смотрите, мне не больно. Я сейчас буду смываться.
Муцениеце не уточнила никаких деталей сюжета и других подробностей съемок фильма.
Актриса известна ролями в сериалах «Закрытая школа», «Гражданский брак», «В клетке». Она также снималась в фильме «Тобол». Ранее сообщалось, что Муцениеце принимает участие в работе над лентой «Скелет».