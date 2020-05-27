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27 мая 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Нагиев, Янковский, Ильяшенко снялись в комедии: первые кадры

Иван Янковский сыграл молодого хирурга, которого беды преследуют одна за другой
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фотографии
22
фотографии
22
фотографии

Появились трейлер и первые кадры новой картины «Не лечи меня» с Иваном Янковским, Лукерьей Ильяшенко, Петром Федоровым, Дмитрием Нагиевым, Александром Демидовым и другими звездами.

Комедия  расскажет о молодом хирурге-травматологе, который постоянно попадает в переплет: то спасает жизнь прохожего, но в процессе ломает тому ребра (за что спасенный требует компенсации), то женится на пациентке ради ее же спасения, пока та без сознания, то скрывает сына чиновника в больнице, но в результате теряет работу и лицензию.

Во время загрузки произошла ошибка.

Продюсированием картины занимается кинокомпания Елены Север, которая также исполнила одну из ролей. 

Дата премьеры фильма «Не лечи меня» пока не называется.

Не лечи меня
2020/Россиякомедия
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