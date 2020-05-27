Нагиев, Янковский, Ильяшенко снялись в комедии: первые кадры

Комедия расскажет о молодом хирурге-травматологе, который постоянно попадает в переплет: то спасает жизнь прохожего, но в процессе ломает тому ребра (за что спасенный требует компенсации), то женится на пациентке ради ее же спасения, пока та без сознания, то скрывает сына чиновника в больнице, но в результате теряет работу и лицензию.