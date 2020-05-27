Нагиев, Янковский, Ильяшенко снялись в комедии: первые кадры

Появились трейлер и первые кадры новой картины «Не лечи меня» с Иваном Янковским, Лукерьей Ильяшенко, Петром Федоровым, Дмитрием Нагиевым, Александром Демидовым и другими звездами.
Комедия расскажет о молодом хирурге-травматологе, который постоянно попадает в переплет: то спасает жизнь прохожего, но в процессе ломает тому ребра (за что спасенный требует компенсации), то женится на пациентке ради ее же спасения, пока та без сознания, то скрывает сына чиновника в больнице, но в результате теряет работу и лицензию.
Продюсированием картины занимается кинокомпания Елены Север, которая также исполнила одну из ролей.
Дата премьеры фильма «Не лечи меня» пока не называется.