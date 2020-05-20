Руби Роуз отказалась от роли Бэтвумен после первого сезона

Я приняла очень сложное решение: в следующем сезоне в «Бэтвумен» я уже не вернусь. Я очень долго размышляла перед тем, как уйти. Я бесконечно уважаю весь каст сериала и всю команду, работавшую на съемках как в Ванкувере, так и в Лос-Анджелесе.

Роуз поблагодарила шоураннеров и продюсеров сериала за возможность сниматься в сериале по вселенной DC и заявила, что благодарна всем, кто работал с ней над шоу. Несмотря на уход Руби, второй сезон сериала будет сниматься. На роль Бэтвумен шоураннеры найдут другую актрису. Отмечается, что, как и Роуз, она будет представительницей ЛГБТ-сообщества. В эфир шоу вернется не раньше 2021 года.