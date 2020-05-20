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20 мая 2020, Кино Mail.ruновость

Руби Роуз отказалась от роли Бэтвумен после первого сезона

Продолжение супергеройского шоу снимут без участия актрисы
Руби Роуз в сериале «Бэтвумен»

Руби Роуз ушла из сериала «Бэтвумен» после первого сезона, сообщает The Hollywood Reporter. В официальном заявлении актрисы говорится:

Я приняла очень сложное решение: в следующем сезоне в «Бэтвумен» я уже не вернусь. Я очень долго размышляла перед тем, как уйти. Я бесконечно уважаю весь каст сериала и всю команду, работавшую на съемках как в Ванкувере, так и в Лос-Анджелесе.
Руби Роуз

Роуз поблагодарила шоураннеров и продюсеров сериала за возможность сниматься в сериале по вселенной DC и заявила, что благодарна всем, кто работал с ней над шоу. Несмотря на уход Руби, второй сезон сериала будет сниматься. На роль Бэтвумен шоураннеры найдут другую актрису. Отмечается, что, как и Роуз, она будет представительницей ЛГБТ-сообщества. В эфир шоу вернется не раньше 2021 года.

4.8
Бэтвумен
2019/США16+драмафантастика
Моя оценка

Съемки первого сезона сериала были остановлены из-за пандемии коронавируса — всего в эфир вышло 20 эпизодов вместо запланированных 22. Роуз играла Кейт Кейн — подругу Бэтмена, которая не скрывает свою нетрадиционную сексуальную ориентацию. Продюсерами выступают Кэролайн Дрис («Дневники вампира») и Грег Берланти («Флэш»). Премьера состоялась в 2019 году на сервисе The CW.

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