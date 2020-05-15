Елена Коренева снимется в экранизации «Мертвых душ»

Режиссер Григорий Константинопольский в интервью «Кино ТВ» поделился подробностями своего предстоящего проекта — сериала «Мертвые души». По словам режиссера, это будет современная адаптация классического произведения Н.В. Гоголя.
Главную роль (Чичикова) в сериале исполнит Евгений Цыганов. Помимо него, в экранизации будут задействованы Елена Коренева (Коробочка), Александр Робак (Собакевич), Дмитрий Дюжев (Манилов), Михаил Ефремов (Плюшкин), Тимофей Трибунцев (Ноздрев). Константинопольский отметил:
Мы должны были начать съемки в мае-июне, потому что у меня там все рассчитано под цветущую сирень, яблони, расцвет весны, который плавно перетек в лето, август.
Ранее Константинопольский экранизировал «Грозу» Островского: одноименный фильм вышел в 2019 году. В картине снялись Любовь Аксенова, Виктория Толстоганова, Иван Макаревич, Мария Шалаева, Алиса Хазанова, Алексей Макаров и другие. Также режиссер снял картины «Черная комната», «Кошечка», «Русский бес» и сериал «Пьяная фирма».