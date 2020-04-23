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23 апреля 2020, Lenta.Ruновость

В Японии пересняли «Чебурашку»

Выход короткометражки приурочен к десятилетию со дня премьеры японского фильма о Чебурашке

Мультипликаторы из Японии выпустили короткометражную ленту про Чебурашку и крокодила Гену с использованием 3D-технологий.

Во время загрузки произошла ошибка.

В ремейке крокодил Гена находит Чебурашку в ящике с апельсинами, после чего персонажи наряжаются в пингвинов, зайцев и панд, а Гена играет на гармони, пока Чебурашка танцует.

Как пишет портал Anime News Network, выход короткометражной ленты приурочен к десятилетию со дня премьеры полнометражного японского фильма о Чебурашке.

8.3
Крокодил Гена
1969/СССР6+короткометражныймультфильмысемейный
Моя оценка

Чебурашку и крокодила Гену придумал писатель Эдуард Успенский. Первой экранизацией книги о героях стал кукольный мультфильм «Крокодил Гена», вышедший в 1969 году. Над сценарием вместе с режиссером Романом Качановым работал и сам Успенский. Гену и Чебурашку озвучили Василий Ливанов и Клара Румянова. Позже на экраны вышли продолжения мультфильма: «Чебурашка», «Шапокляк», «Чебурашка идет в школу».

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