В Японии пересняли «Чебурашку»

Мультипликаторы из Японии выпустили короткометражную ленту про Чебурашку и крокодила Гену с использованием 3D-технологий.

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В ремейке крокодил Гена находит Чебурашку в ящике с апельсинами, после чего персонажи наряжаются в пингвинов, зайцев и панд, а Гена играет на гармони, пока Чебурашка танцует.

Как пишет портал Anime News Network, выход короткометражной ленты приурочен к десятилетию со дня премьеры полнометражного японского фильма о Чебурашке.

Чебурашку и крокодила Гену придумал писатель Эдуард Успенский. Первой экранизацией книги о героях стал кукольный мультфильм «Крокодил Гена», вышедший в 1969 году. Над сценарием вместе с режиссером Романом Качановым работал и сам Успенский. Гену и Чебурашку озвучили Василий Ливанов и Клара Румянова. Позже на экраны вышли продолжения мультфильма: «Чебурашка», «Шапокляк», «Чебурашка идет в школу».