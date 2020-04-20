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20 апреля 2020, Газета.Ruновость

Джей Джей Абрамс выпустит спин-офф «Сияния»

Также компания режиссера и продюсера займется производством шоу о героях вселенной DC
Джек Николсон в фильме «Сияние»

Режиссер и продюсер Джей Джей Абрамс и его компания Bad Robot Productions займутся производством сразу трех новых сериалов для стримингового сервиса HBO Max, передает Variety.

Первое шоу, получившее название «Оверлук», вдохновлено книгой «Сияние» Стивена Кинга, по которой ранее был снят одноименный фильм Стэнли Кубрика. Хоррор расскажет историю зловещего американского отеля «Оверлук», где разворачивалось действие «Сияния». Абрамс уже работал с произведениями Кинга: он выступил продюсером сериала «Касл-Рок» для для Hulu.

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Вторым сериалом для платформы станет «Тряпка» (Duster) о событиях, происходящих на юго-западе США в 1970-е годы. В центре истории окажется водитель криминального синдиката, который все глубже погружается на социальное дно. Cценарий к сериалу напишет сам Абрамс вместе с Латойей Морган, принимавшей участие в создании «Ходячих мертвецов».

О третьем шоу известно пока немного. Его сценарий будет написан по мотивам истории Темной лиги справедливости из вселенной комиксов DC — супергероев, наделенных сверхъестественными и мистическими способностями. Кто из персонажей получит развитие в сериале, не уточняется, но у Абрамса много вариантов: в Темную лигу справедливости входят Джон Константин, Шейд, Мертвец, Мадам Ксанаду, Затанна, Доктор Мист и многие другие. Кевин Рейли, директор по контенту HBO Max, отметил:

Что может быть лучше оригинальных идей Абрамса в сочетании с культовыми произведениями Стивена Кинга и вселенной DC?

Отметим, что Bad Robot Productions в настоящее время также занимается продюсированием сериалов «Мир дикого запада», «Страна Лавкрафта».

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