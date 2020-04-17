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17 апреля 2020, Кино Mail.ruновость

Иван Ургант стал гостем «Вечернего Урганта»

В честь своего дня рождения и 8-летия программы актер ответил на вопросы телезрителей

16 апреля Ивану Урганту исполнилось 42 года, а его программа «Вечерний Ургант» отметила восьмилетие. В честь этих событий Иван Ургант на время уступил роль ведущего шоу телезрителям, на чьи вопросы иронично ответил по видеосвязи.

Экран, транслировавший видео со зрителями, был установлен на столе, за которым обычно сидит ведущий. Сам же Иван переместился в кресло гостя. Каждый из людей, принимавших участие в беседе с Ургантом, был одет в костюм с галстуком.

Зрители постарались задать разнообразные вопросы герою. Так, Айдар Ибрагимов из Стерлитамака поставил Ивана перед трудным выбором: «Представьте, что тонет корабль. В вашей шлюпке есть одно свободное место. Кого вы спасете: Аллу Михееву, Дмитрия Хрусталева или Александра Гудкова

Ургант ответил:

Я сделаю следующее: я выпрыгну из шлюпки и посажу в нее Аллу Михееву и Дмитрия Хрусталева. А сам буду плавать с Александром Гудковым. Ухвачусь за него как за бревно, мы будем плавать и свистеть, пока нас не спасут.
Иван Ургант

Кристина Смирнова из Тюмени проверила, насколько хорошо Ургант помнит свои шутки. Она зачитала несколько смешных фраз, которые в разное время звучали в эфире программы, и попросила их закончить. Ведущий сумел точно воспроизвести две фразы из трех.

Последним из «альтернативных ведущих» шоу стал актер Александр Паль. Он начал разговор и Ургантом с поздравления:

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Я тебя поздравляю, Вань, с днем рождения. Ты милый моему сердечку человечек.

В ходе беседы Паль также выразил предположение, что Ургант на время всеобщего режима самоизоляции переехал из Москвы на дачу. «Действительно, я живу на даче, мы самоизолировались там, я перевез туда семью», — ответил шоумен. После общения по видеосвязи Александр присоединился к Ивану в студии.

«Вечерний Ургант» идет на «Первом канале». Ведущий рассказывает зрителям новости в юмористическом ключе со своими комментариями, а потом обсуждает их с известными гостями.

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