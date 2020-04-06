Участница детского «Голоса» устроила Гагариной истерику в эфире

В талант-шоу «Первого канала» «Голос. Дети» начался самый драматичный этап — поединки. Согласно правилам, наставникам необходимо выбрать из трех подопечных одного, который пройдет дальше. После выступления 8-летней Таисии Скомороховой, 9-летней Ангелины Дерябиной и 6-летней Агнии Андреевой, исполнивших песню Dance Monkey, наставница девочек Полина Гагарина назвала подопечных «самыми лучшими» и «самыми талантливыми», а в следующий этап пропустила Таисию. Две другие юные ученицы крайне эмоционально отреагировали на решение наставницы и расплакались прямо на сцене. Дерябина обратилась к Гагариной:

Это несправедливо... Потому что вы могли выбрать нас всех троих.

Встретившись с родителями за кулисами, Ангелина продолжила переживать по поводу случившегося. Она отметила: «Нечестно то, что выбрали не меня. Абсолютно нечестно. Нужно было выбрать всех троих. Я еще чуть-чуть подрасту и вернусь. Еще и не раз».

Напомним, детская версия «Голоса» стартовала на российском телевидении в 2014 году. В шоу участвуют конкурсанты в возрасте от 7 до 14 лет. В седьмом сезоне, помимо Гагариной, кресла наставников заняли Баста и Валерий Меладзе. Соведущей Дмитрия Нагиева стала актриса Агата Муцениеце.

Смотрите фоторепортаж: Нагиев, Гагарина, Баста, Меладзе на съемках шоу «Голос. Дети»