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6 апреля 2020, Кино Mail.ruновость

Нелли Уварова рассказала, почему ее больше не зовут сниматься

Звезда сериала «Не родись красивой» назвала себя «не очень удобной» актрисой
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7
фотографий
7
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40-летняя Нелли Уварова, которая прославилась после роли Кати Пушкаревой в сериале «Не родись красивой», по собственному признанию, получила репутацию «не очень удобной актрисы». В интервью журналу «Антенна-Телесемь» Уварова рассказала, что может отказаться от роли, даже если уже начала над ней работать:

Снималась месяца два в одном сериале и поняла, что роль не по душе. Нашла в себе силы попросить вырезать меня. Мы сняли четыре серии, но моя героиня никак не развивалась, хотя мне это обещали. И я решила с этим закончить. Разошлись мирно, но сниматься меня больше не зовут, потому что я не очень удобная актриса.
Нелли Уварова

Артистка пояснила, что, если ей что-то не нравится, она старается от этого избавиться как можно скорее. По словам Уваровой, продюсеров, которые не хотят с ней работать, можно понять. Она отметила: «Действительно, никто не любит неудобных людей».

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Уварова в интервью, кроме того, вспомнила, каково ей было исполнять роль Кати Пушкаревой:

С азартом. Я не считала, что я надену этот образ, и моя жизнь померкнет.

Российский сериал «Не родись красивой» был создан по мотивам колумбийской теленовеллы «Я — Бетти, дурнушка». Шоу выходило в 2005–2006 годах на телеканале СТС. Роли в сериале также исполнили Ольга Ломоносова, Мария Машкова, Петр Красилов, Илья Любимов и другие актеры.

Уварова также снималась таких в фильмах и сериалах, как «В круге первом», «Я остаюсь», «Тяжелый песок», «Бывшая жена», «Закрытые пространства», «Адаптация», «Расплата». В 2020 году на экраны вышел новый комедийный сериал «Последний министр» с участием актрисы, а также готовится к показу многосерийная военная драма «Спутники», в которой Уварова исполнила одну из главных ролей.

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