Николь Кидман получила роль в новом сериале

52-летняя Николь Кидман сыграет одну из главных ролей в основанном на книге Жанэль Браун Pretty Things («Милые вещи») одноименном сериале. Производством шоу занимается Amazon, пишет Deadline.

Сюжет строится вокруг двух женщин. Одна из них — мошенница, другая — наследница огромного состояния и звезда инстаграма. Внезапно жизни героинь переплетаются, они оказываются втянутыми в опасную игру.

Сама книга пока не опубликована: она должна выйти в США в конце апреля. Какую роль в адаптации получила Кидман, не сообщается. Отмечается, что актриса также выступит продюсером сериала. Постановщиком станет режиссер «Рассказа служанки» Рид Морано.

Николь Кидман активно снимается на ТВ. Так, многим зрителям запомнилась ее роль в сериале «Большая маленькая ложь», кроме того, актриса сыграла в новом шоу «Отыграть назад» с Хью Грантом, которое выйдет на канале HBO в 2020 году.