Ургант воссоединился с коллегами по «Прожекторперисхилтон»

В честь 25-летия «Первого канала» и Международного дня смеха в «Вечернем Урганте» состоялось воссоединение ведущих шоу «Прожекторперисхилтон».

Иван Ургант пообщался по видеосвязи со своими коллегами по съемкам, Гариком Мартиросяном и Сергеем Светлаковым. Александр Цекало участие в беседе не принимал — его «заменяла» фотография. Ургант пошутил:

Саша с нами, просто он находится в Америке, задержка — 27 часов. Иван Ургант

В спецвыпуске ведущие обсудили последние новости и рассказали о жизни во время самоизоляции. «Сбылась твоя мечта — вести „Прожекторперисхилтон“ без штанов», — подшутили над Светлаковым ведущие. «На самом деле, это уже случалось. Тогда просто все внимание было на Хью Джекмана. Не заметили», — ответил актер.

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Также Ургант попросил Мартиросяна и Светлакова поделиться лайфхаками, которые помогут провести карантин из-за коронавируса с пользой. Гарик посоветовал друзьям заниматься спортом и приседать, а Сергей отметил:

Я ем. Я ел еще до самоизоляции. Я ем сейчас. И если так пойдет, то продолжу и после. Все, что мы до этого делали, нужно делать в домашних условиях. Вести программу. Кушать. Любить своих детей.

В конце беседы Ургант отметил, что «ужасно соскучился» по своим коллегам и его «очень сильно расстраивает», что он не может встретиться лично с соведущими и обнять их.

«Прожекторперисхилтон» выходил на «Первом канале» с 2008 по 2017 год. Ведущие в юмористической форме обсуждали актуальные темы недели и приглашали в гости знаменитостей.

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