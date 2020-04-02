Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Наверх
Подборки
15 фильмов
Разлученные: 15 трогательных мелодрам про любовь на расстоянии
30 фильмов
Все будет хорошо: фильмы про то, как преодолеть жизненный кризис
25 фильмов
Увидеть мир: 25 ярких фильмов, которые заменят вам путешествия
50 фильмов
Что смотреть на карантине: 50 фильмов, которые вы еще не видели
20 фильмов
Маленькие радости: 20 фильмов о том, каким бывает счастье
15 сериалов
15 отличных новых сериалов, которые можно посмотреть онлайн
20 сериалов
Почемучкам и не только: развивающие мультфильмы для детей
15 сериалов
Скучающим дома: познавательные документальные сериалы
20 сериалов
Психотерапевт Кидман, юрист Бланшетт: главные сериалы весны 2020
10 телешоу
Реальная любовь: 10 увлекательных шоу про отношения

Дом

Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Как выглядит дом дизайнера интерьеров?
2 апреля 2020, Кино Mail.ruновость

Ургант воссоединился с коллегами по «Прожекторперисхилтон»

Гарик Мартиросян и Сергей Светлаков стали гостями шоу «Вечерний Ургант»

В честь 25-летия «Первого канала» и Международного дня смеха в «Вечернем Урганте» состоялось воссоединение ведущих шоу «Прожекторперисхилтон».

Иван Ургант пообщался по видеосвязи со своими коллегами по съемкам, Гариком Мартиросяном и Сергеем Светлаковым. Александр Цекало участие в беседе не принимал — его «заменяла» фотография. Ургант пошутил:

Саша с нами, просто он находится в Америке, задержка — 27 часов.
Иван Ургант

В спецвыпуске ведущие обсудили последние новости и рассказали о жизни во время самоизоляции. «Сбылась твоя мечта — вести „Прожекторперисхилтон“ без штанов», — подшутили над Светлаковым ведущие. «На самом деле, это уже случалось. Тогда просто все внимание было на Хью Джекмана. Не заметили», — ответил актер.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Также Ургант попросил Мартиросяна и Светлакова поделиться лайфхаками, которые помогут провести карантин из-за коронавируса с пользой. Гарик посоветовал друзьям заниматься спортом и приседать, а Сергей отметил:

Я ем. Я ел еще до самоизоляции. Я ем сейчас. И если так пойдет, то продолжу и после. Все, что мы до этого делали, нужно делать в домашних условиях. Вести программу. Кушать. Любить своих детей.

В конце беседы Ургант отметил, что «ужасно соскучился» по своим коллегам и его «очень сильно расстраивает», что он не может встретиться лично с соведущими и обнять их.

«Прожекторперисхилтон» выходил на «Первом канале» с 2008 по 2017 год. Ведущие в юмористической форме обсуждали актуальные темы недели и приглашали в гости знаменитостей.

25 лет «Первому»: главные лица канала – от Листьева до Гузеевой – в нашей фотогалерее

45
фотографий
45
фотографий
45
фотографий
Поделиться с друзьями!
Смотрите также
Прожекторперисхилтон
Вечерний Ургант
25 лет «Первому»: главные лица канала – от Листьева до Гузеевой
Иван Ургант
Сергей Светлаков
Лобода и Семенович поучаствовали во флешмобе против коронавируса
Гарик Мартиросян
Александр Цекало
Маму Сергея Лазарева преобразили в «Модном приговоре»
«Первый» покажет «Ищейку 4», где Банщикова снялась с дочкой
У игроков «Что? Где? Когда?» взяли тесты на коронавирус
Арзамасова, Харламов и другие призвали сидеть дома и смотреть ТВ
Видеочат с Асмус, иллюзии с Тарасовой: киноновости недели
Звезда «Друзей» рассказала, что смотрит на карантине
Назван фильм с наибольшим количеством ругательств
Дракон из «Игры престолов» появился в «Мире дикого запада»
Кино на карантине: главные новости за неделю
Танцор из клипа Little Big отреагировал на отмену «Евровидения»
Важно посмотреть: «Первый канал» покажет фильм «Съесть слона»
«Вот она — правда»: Успенская разоблачила шоу «Пусть говорят»
«Первый канал» прервал съемки шоу с Брежневой и Сигаловой
От отрезанных от мира участников реалити-шоу скрыли пандемию
Ставший мемом танцор из клипа Little Big поедет на «Евровидение»
Гузееву довели до слез на съемках «Давай поженимся!»
Иван Ургант будет снимать свое шоу без зрителей
Хэнкс на карантине, Йовович-младшая в Marvel: киноновости недели
Режиссер рассказал, как попал в больницу после удара Уилла Смита
Рудковская высказалась о песне Little Big для «Евровидения»
Шепелеву нашли замену в шоу «На самом деле»
Бонд откладывается, Шерлок приезжает в Россию: новости недели
Эмилия Кларк рассказала, что украл ее брат из «Игры престолов»
Как отреагировали звезды на отправку Little Big на «Евровидение»
Валерия, Киркоров, Тодоренко и яйцо: как снимали шоу «Маска»
Дмитрий Шепелев уходит с «Первого канала»
Ургант сравнил Собчак с коронавирусом
Паттинсон признался, что был в шоке, получив роль красавчика
«Сваты» вернулись, «Паразиты» победили: киноновости недели
Маколей Калкин провалил кастинг на роль в фильме Тарантино
Ксения Собчак ответила на критику своего нового телешоу
Пугачева, Лобода и Петров с Милославской на премьере «Льда 2»
Киркоров показал селфи с Питтом на премии «Оскар»
Вернувшийся Нео, танцующий Фродо: киноновости недели
Шутку на «Первом» о происхождении коронавируса приняли за правду
Умный бюстгальтер и круиз: что подарят номинантам «Оскара»
Элайджа Вуд станцевал на премьере с российскими звездами
Роберта Паттинсона признали самым красивым мужчиной в мире
Светлана Зейналова преобразилась в шоу «Модный приговор»
«Первый канал» запускает шоу с Собчак и Гордоном
Нагиев, Гагарина, Баста, Меладзе на съемках шоу «Голос. Дети»
Асмус в слезы, Мороз — в пляс: киноновости недели
В «Ведьмаке» переделают не понравившиеся зрителям доспехи
Звезда «Во все тяжкие» спародировал культовую сцену из «Сияния»
73-летний Сильвестр Сталлоне поседел и процитировал Рокки
Толкалина и Лазарев-мл. играют любовь в сериале: фото со съемок
Брежнева стала мастером танцевального шоу на «Первом»
Названа вызывающая наибольшее доверие у россиян знаменитость
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалыТелешоу
Авто
Миллионы россиян могут остаться без прав из-за коронавируса Срок действия водительских удостоверений многих российских водителей подходит к концу, но поменять права в нынешних условиях крайне непросто
Дети
11 всемирно известных людей с аутизмом (фото) 2 апреля — Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма
Леди
Алсу носит дома костюм за 24 тысячи рублей Певица хочет выглядеть стильно даже на самоизоляции.
Hi-Tech
Дезинфекция страны: как в России сражаются с коронавирусом Только факты!
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Расписание и билеты
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь