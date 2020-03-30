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30 марта 2020, Lenta.Ruновость

У игроков «Что? Где? Когда?» взяли тесты на коронавирус

Съемки телеигры впервые за 30 лет прошли без зрителей
Кадр из шоу «Что? Где? Когда?»

Эфир интеллектуальной телепередачи «Что? Где? Когда?» вечером 29 марта прошел при особых условиях из-за коронавируса. Так, впервые за 30 лет в зале не было зрителей. Игру провела команда знатоков с капитаном, обладателем «Бриллиантовой совы» Андреем Козловым.

Ведущий Борис Крюк подчеркнул, что днем у всех игроков и представителей в зрительном зале были взяты тесты на коронавирус. Также в начале эфира у каждого из знатоков врач проверил температуру. Крюк пояснил:

Что полезно знать
Если сидишь дома
А сейчас замеряем температуру, на всякий случай, — лучше перестраховаться.

На столе знатоков, помимо прочего, находился антисептик для рук. Ведущий периодически просил участников команды пользоваться санитарным средством. Позже в сети появилось видео, на котором капитан команды подтвердил, что у всех участников съемки тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

Козлов рассказал, что последний раз в пустом зале знатоки играли в 1990 году во время серии отборочных игр. Тогда передачу вел ее создатель Владимир Ворошилов.

В связи с распространением коронавируса многие программы «Первого канала» и «России 1» стали записываться без участия зрителей. Так, без зрителей выходят как развлекательные (например, «Вечерний Ургант»), так и политические передачи («Вечер с Владимиром Соловьевым»). Пресс-секретарь «Первого канала» Лариса Крымова сообщала, что такая мера вводится, чтобы не подвергать опасности участников шоу.

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