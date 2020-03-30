У игроков «Что? Где? Когда?» взяли тесты на коронавирус

Кадр из шоу «Что? Где? Когда?»

Эфир интеллектуальной телепередачи «Что? Где? Когда?» вечером 29 марта прошел при особых условиях из-за коронавируса. Так, впервые за 30 лет в зале не было зрителей. Игру провела команда знатоков с капитаном, обладателем «Бриллиантовой совы» Андреем Козловым.

Ведущий Борис Крюк подчеркнул, что днем у всех игроков и представителей в зрительном зале были взяты тесты на коронавирус. Также в начале эфира у каждого из знатоков врач проверил температуру. Крюк пояснил:

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А сейчас замеряем температуру, на всякий случай, — лучше перестраховаться.

На столе знатоков, помимо прочего, находился антисептик для рук. Ведущий периодически просил участников команды пользоваться санитарным средством. Позже в сети появилось видео, на котором капитан команды подтвердил, что у всех участников съемки тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

Козлов рассказал, что последний раз в пустом зале знатоки играли в 1990 году во время серии отборочных игр. Тогда передачу вел ее создатель Владимир Ворошилов.