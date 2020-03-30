Звезды «Офиса» воссоединились, чтобы отметить 15-летие шоу

40-летний Джон Красински во время самоизоляции запустил новое интернет-шоу Some Good News («Немного хороших новостей»). Его первым гостем стал коллега по съемкам в сериале «Офис» Стив Карелл — общение, разумеется, проходило по видеосвязи. Вместе актеры отметили 15-летие со дня старта популярного ситкома в эфире.
Красински отметил:
Стив, у нас был юбилей. Мы снялись в небольшом шоу под названием «Офис», и на этой неделе ему исполнилось 15 лет.
Актеры обсудили совместную работу над сериалом и вспомнили самые яркие моменты. «Все мои самые забавные воспоминания — и личные, и профессиональные, — так или иначе связаны с этим шоу», — подчеркнул Карелл. Красински добавил, что был бы рад полноценному реюниону со всеми коллегами по ситкому. «Видеть тебя на экране — это уже хорошо. Я так соскучился по тебе, приятель!» — поддержал его Карелл.
«Офис» выходил на канале NBC с 2005 по 2013 год. Сериал завоевал несколько премий «Золотой глобус» и «Эмми». В центре сюжета — жизнь работников компании по продаже офисной бумаги и их эксцентричного начальника.