Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Наверх
Подборки
25 фильмов
Увидеть мир: 25 ярких фильмов, которые заменят вам путешествия
50 фильмов
Что смотреть на карантине: 50 фильмов, которые вы еще не видели
20 фильмов
Маленькие радости: 20 фильмов о том, каким бывает счастье
10 фильмов
Главное — настрой: 10 позитивных фильмов, чтобы не унывать
50 фильмов
Джуди, Джеки и Коко: 50 вдохновляющих фильмов про великих женщин
15 сериалов
15 отличных новых сериалов, которые можно посмотреть онлайн
20 сериалов
Почемучкам и не только: развивающие мультфильмы для детей
15 сериалов
Скучающим дома: познавательные документальные сериалы
20 сериалов
Психотерапевт Кидман, юрист Бланшетт: главные сериалы весны 2020
10 телешоу
Реальная любовь: 10 увлекательных шоу про отношения

Дом

Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Как выглядит дом дизайнера интерьеров?
30 марта 2020, Кино Mail.ruновость

Звезды «Офиса» воссоединились, чтобы отметить 15-летие шоу

Стив Карелл и Джон Красински поговорили по видеосвязи

40-летний Джон Красински во время самоизоляции запустил новое интернет-шоу Some Good News («Немного хороших новостей»). Его первым гостем стал коллега по съемкам в сериале «Офис» Стив Карелл — общение, разумеется, проходило по видеосвязи. Вместе актеры отметили 15-летие со дня старта популярного ситкома в эфире.

Во время загрузки произошла ошибка.

Красински отметил:

Стив, у нас был юбилей. Мы снялись в небольшом шоу под названием «Офис», и на этой неделе ему исполнилось 15 лет.
Джон Красински

Актеры обсудили совместную работу над сериалом и вспомнили самые яркие моменты. «Все мои самые забавные воспоминания — и личные, и профессиональные, — так или иначе связаны с этим шоу», — подчеркнул Карелл. Красински добавил, что был бы рад полноценному реюниону со всеми коллегами по ситкому. «Видеть тебя на экране — это уже хорошо. Я так соскучился по тебе, приятель!» — поддержал его Карелл.

«Офис» выходил на канале NBC с 2005 по 2013 год. Сериал завоевал несколько премий «Золотой глобус» и «Эмми». В центре сюжета — жизнь работников компании по продаже офисной бумаги и их эксцентричного начальника.

Поделиться с друзьями!
Смотрите также
Стив Карелл
Steve Carell
Офис
Джон Красински
John Krasinski
Вернулась на ТВ: 50-летняя Энистон представила свой новый сериал
Алексей Воробьев снимется с Джоном Малковичем
Зета-Джонс с мужем, Брэдли Купер с мамой: премия Гильдии актеров
Дженнифер Энистон в вечернем платье на съемках: первые фото
Джулия Робертс, Николь Кидман, Леди Гага на Critics' Choice 2019
Мисс совершенство: Блант с мужем на премьере «Мэри Поппинс»
Режиссер «Тихого места» признался, что сам сыграл в фильме монстров
С детьми и без Аффлека: Гарнер получила звезду на «Аллее славы»
У хоррора «Тихое место» будет продолжение
Лайвли и Рейнольдс поддержали премьеру хоррора «Тихое место»
СМИ: американский «Офис» перезапустят без Стива Карелла
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалыТелешоу
Новости
Знаменитости снялись в клипе Гудкова про самоизоляцию (видео) «Оставайтесь дома!» — подписали видео на странице «Вечернего Урганта» в соцсети
Популярные темы на «Детях»
Некоторые любят погорячее 470
Тотальная самоизоляция в Москве. 425
А вы выходите гулять(в основном, конечно, Москва интересна и там, где растет статистика)? 357
любители "трогать" чужих детей? 232
Леди
Фанаты оценили внешний вид помолодевшей Пугачевой В сети отмечают внешний вид певицы.
Hi-Tech
Что происходит с климатом и почему минувшей зимой в Москве не было снега и морозов Что будет дальше?
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Расписание и билеты
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь