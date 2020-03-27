Бузова пришла на шоу к Летучей вместе с возлюбленным

34-летняя певица и ведущая «Дома 2» Ольга Бузова вместе с возлюбленным, 27-летним исполнителем и блогером Давидом Манукяном (Давой) приняла участие в съемках новой телевикторины для всей семьи «Детки-предки», которую ведет Елена Летучая.
В программе, напомним, соревнуются два поколения, составляющие две команды: дети в возрасте от 10 до 16 лет и их родители или другие близкие родственники в возрасте от 50 лет и старше. В каждом конкурсе шоу взрослые отвечают на каверзные вопросы о XXI веке, а дети — о XX веке.
Помимо певицы и блогера, в съемках поучаствовали Ирина Салтыкова, Ханна, группа «Дюна» и ее солист Виктор Рыбин.
По правилам шоу, правильные ответы приносят командам деньги. Участники, собравшие большую сумму, попадают в финал — квест-комнату, где должны пройти еще ряд испытаний, чтобы выиграть поездку в «Диснейленд» на всю семью.
Первый выпуск шоу «Детки-предки» выйдет на СТС 5 апреля в 12.00.