Комиссаров уволил ведущую из своего шоу «Битва престолов»

Продюссер Валерий Комиссаров, запустивший такие телепроекты, как «Окна» и «Дом 2», в середине февраля объявил о начале съемок первого в России костюмированного реалити-шоу «Битва престолов». На роли ведущих были выбраны актриса Настасья Самбурская и популярная инстаграм-блогер Дарья Зотеева.
Через месяц после старта съемок стало известно о том, что Зотеева покинула проект. По словам Комиссарова, причиной послужил неприятный инцидент, произошедший в шоу Анастасии Ивлеевой. Дарья, ставшая героиней одного из выпусков, не заступилась за реалити «Битва престолов», высмеянное ведущей. Более того, она призналась, что согласилась на участие в нем только из-за денег и долго задерживаться на проекте не собирается.
Продюсер прокомментировал сложившуюся ситуацию изданию Starhit:
Дарья не получит половину гонорара, так как нарушила условия договора. Это неприемлемое для меня двуличное поведение.
«Битва престолов» — первое костюмированное реалити в России. По словам создателей проекта, шоу позволит каждому стать настоящим королем и королевой.