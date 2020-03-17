Комиссаров уволил ведущую из своего шоу «Битва престолов»

Продюссер Валерий Комиссаров , запустивший такие телепроекты, как « Окна » и « Дом 2 », в середине февраля объявил о начале съемок первого в России костюмированного реалити-шоу « Битва престолов ». На роли ведущих были выбраны актриса Настасья Самбурская и популярная инстаграм-блогер Дарья Зотеева.

Через месяц после старта съемок стало известно о том, что Зотеева покинула проект. По словам Комиссарова, причиной послужил неприятный инцидент, произошедший в шоу Анастасии Ивлеевой. Дарья, ставшая героиней одного из выпусков, не заступилась за реалити «Битва престолов», высмеянное ведущей. Более того, она призналась, что согласилась на участие в нем только из-за денег и долго задерживаться на проекте не собирается.