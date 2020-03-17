Народная артистка СССР Юлия Борисова отмечает 95-летний юбилей

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МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Коллектив Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова поздравляет свою приму, народную артистку СССР Юлию Борисову, отмечающую 95-летний юбилей. Поздравление опубликовано на сайте театра. В нем, в частности, говорится:

Дорогая Юлия Константиновна! От всего сердца, с любовью и глубоким уважением поздравляем Вас с юбилеем! Ваше имя — гордость русской сцены, синоним таланта, красоты, высокого предназначения, вы — королева вахтанговской сцены, легенда Театра имени Евгения Вахтангова! Будьте же здоровы и счастливы, многая лета!

«Примой театра, актрисой-легендой» назвал Борисову и вахтанговский худрук Римас Туминас: «Меня всегда восхищало ее мастерство и то, что важнее мастерства — ее женственность и сила, ее талант и тонкость, особая душевная организация!»

Я счастлив, что мы встретились, что работаем вместе, Юлия Константиновна, я преклоняюсь перед Вами как огромной Актрисой и невероятной Женщиной! Римас Туминас

Немеркнущая звезда

В знаменитую московскую труппу Борисова поступила в 1947 году, сразу после окончания Щукинского училища. Уже первые шаги начинающей актрисы не остались незамеченными. Многим стало ясно, что появилась новая восходящая звезда.

Юлия Борисова играла жадно и вдохновенно, с необыкновенным азартом и изящной иронией. Разумеется, поначалу не все ее роли были главными. Однако уже в 1949 году она сыграла Магду в «Заговоре обреченных», чуть позже — Анисью в спектакле «На золотом дне», потом — Павлину в «Стряпухе», Валю в «Иркутской истории» и, наконец, стала великолепной принцессой Турандот. Восхитительная сказка Карло Гоцци принесла ей огромный успех, составив яркую страницу в творческой биографии актрисы.

Этапными были в ее судьбе и такие спектакли, как «Миллионерша» и «Варшавская мелодия», «Конармия» и «Виринея», «Антоний и Клеопатра» и «Гибель эскадры», «Милый лжец» и «Без вины виноватые».

А потом случился перерыв в 17 лет, когда не было ни одной новой роли, ни одного спектакля. И уже на девятом десятке лет вновь недостижимый взлет — три новых роли: загадочная Клара Цаханассьян из пьесы Фридриха Дюрренматта «Визит дамы» (спектакль Римаса Туминаса «Пристань»), прекраснодушная и всепрощающая Катрин Готье (спектакль Владимира Иванова «Возьмите зонт, мадам Готье!») и небольшая роль в ставшем уже легендарном «Евгении Онегине» Римаса Туминаса по роману Александра Пушкина, обозначенная в программке как «Сон Татьяны». На вступительных экзаменах Юлия Константиновна читала сон пушкинской Татьяны. И вот спустя десятилетия завороженный зал вновь внимает благородным интонациям Юлии Борисовой и бессмертным пушкинским строкам.

За более чем семьдесят лет работы в Вахтанговском театре она сыграла свыше 60 ролей. Ее самые яркие работы в кино — Настасья Филипповна в «Идиоте» и Елена Кольцова в фильме «Посол Советского Союза», прототипом главной героини которого послужила первая советская женщина-дипломат Александра Коллонтай.