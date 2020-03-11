12-летняя дочь Миллы Йовович снялась в «Черной вдове»

Дочь актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола У. С. Андерсона, 12-летняя Эвер, снялась в боевике Marvel «Черная вдова». Об этом рассказала в инстаграме сама Йовович.
Как сообщила Милла, ее дочь сыграла Наташу Романофф (ее в фильме играет Скарлетт Йоханссон) в детстве. Съемки проходили летом 2019 года в Лондоне. Йовович написала:
Эвер хотела сниматься с 5 лет. Она вложила все свое время и энергию, фокусировалась на том, чтобы ее мечта осуществилась. Поздравляем тебя, Эвер!
Это не первый громкий проект Эвер — недавно стало известно, что она сыграет Венди в экранизации классического диснеевского мультфильма «Питер Пэн». А самой ее первой работой в кино стала роль юной Элис в фильме отца «Обитель зла: Последняя глава».
«Черная вдова» — фильм, посвященный русской разведчице Наташе Романофф со сверхчеловеческими способностями, известной как Черная Вдова. Лента рассказывает о событиях из жизни супергероини задолго до встречи со Мстителями. В России фильм выходит в прокат 30 апреля.
Милла Йовович и Пол У. С. Андерсон женаты с 2009 года. Помимо Эвер, у них есть еще две дочери — 3-летняя Дашиэль и Оушен, которая родилась в феврале 2020.