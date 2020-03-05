Дочь Валерии, Барановская, Клава Кока на вечеринке «Жары»

На вечеринке звездные гости выбрали номинантов основных категорий премии. Среди них оказались Полина Гагарина, Zivert («Певица года»), Егор Крид, Дима Билан («Певец года»), Artik&Asti, Little Big («Группа года») и многие другие популярные российские исполнители. Определять победителей будут зрители и жюри, в состав которого вошли артисты, продюсеры и звезды шоу-бизнеса.