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5 марта 2020, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Дочь Валерии, Барановская, Клава Кока на вечеринке «Жары»

В ходе препати были выбраны номинанты премии, а также объявлены имена ведущих церемонии

В Москве состоялось светское мероприятие, предваряющее церемонию вручения музыкальной премии «Жара Music Awards». Организаторы премии — Григорий Лепс, Эмин Агаларов и Сергей Кожевников — устроили шумную вечеринку, которую посетили дочь Валерии Анна Шульгина, солистка A’Studio Кети Топурия, Виктория Дайнеко, Вадим Верник, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков, Анита Цой, группы «Фабрика», «Дискотека Авария», Ирина Нельсон, Клава Кока. Вели мероприятие Юлия Барановская и Константин Тарасюк.

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На вечеринке звездные гости выбрали номинантов основных категорий премии. Среди них оказались Полина Гагарина, Zivert («Певица года»), Егор Крид, Дима Билан («Певец года»), Artik&Asti, Little Big («Группа года») и многие другие популярные российские исполнители. Определять победителей будут зрители и жюри, в состав которого вошли артисты, продюсеры и звезды шоу-бизнеса.

Также было объявлено, что в 2020 году ведущими церемонии вручения премии «Жара Music Awards» станут Ксения Собчак и Константин Богомолов. К слову, супруги не смогли посетить вечеринку.

Церемония вручения наград состоится 4 апреля в Crocus City Hall.

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