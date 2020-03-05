Дочь Валерии, Барановская, Клава Кока на вечеринке «Жары»

В Москве состоялось светское мероприятие, предваряющее церемонию вручения музыкальной премии «Жара Music Awards». Организаторы премии — Григорий Лепс, Эмин Агаларов и Сергей Кожевников — устроили шумную вечеринку, которую посетили дочь Валерии Анна Шульгина, солистка A’Studio Кети Топурия, Виктория Дайнеко, Вадим Верник, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков, Анита Цой, группы «Фабрика», «Дискотека Авария», Ирина Нельсон, Клава Кока. Вели мероприятие Юлия Барановская и Константин Тарасюк.
На вечеринке звездные гости выбрали номинантов основных категорий премии. Среди них оказались Полина Гагарина, Zivert («Певица года»), Егор Крид, Дима Билан («Певец года»), Artik&Asti, Little Big («Группа года») и многие другие популярные российские исполнители. Определять победителей будут зрители и жюри, в состав которого вошли артисты, продюсеры и звезды шоу-бизнеса.
Также было объявлено, что в 2020 году ведущими церемонии вручения премии «Жара Music Awards» станут Ксения Собчак и Константин Богомолов. К слову, супруги не смогли посетить вечеринку.
Церемония вручения наград состоится 4 апреля в Crocus City Hall.