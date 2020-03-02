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2 марта 2020, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

От Грин до Мастроянни: все звезды на «европейском "Оскаре"»

Академия искусства и технологий кинематографа назвала лауреатов самой престижной кинопремии Франции

В Париже прошла 45-я церемония вручения премии «Сезар», которую нередко называют «французским "Оскаром"». На красную дорожку вышли Ева ГринКьяра Мастроянни, Сара Форестье и многие другие.

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Лучшим фильмом назвали драму «Отверженные» Ладжа Ли, лучшим режиссером — Романа Полански, снявшего ленту «Офицер и шпион». Фильм, несмотря на выдвинутые ранее и широко обсуждавшиеся во французском обществе обвинения постановщика в домогательствах, получил также награды за лучший адаптированный сценарий и костюмы.

Оскароносная драма Пона Джун-хо «Паразиты» завоевала еще одну премию как лучший иностранный фильм. Фильм Николя Бедоса «Прекрасная эпоха» был отмечен за лучший оригинальный сценарий.

7.6
Паразиты
2019/Южная Корея18+драмакомедиятриллер
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Лучшей актрисой признали Анаис Демустье за роль в фильме «Алиса и мэр», лучшим актером — Рошди Зема за роль в драме «Боже мой!». Лучшей актрисой второго плана была названа Фанни Ардан («Прекрасная эпоха»), в аналогичной мужской номинации победил Сванн Арло («По воле божьей»).

«Сезар» — национальная кинопремия Франции, которую Академия искусства и технологий кинематографа вручает с 1976 года.

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