От Грин до Мастроянни: все звезды на «европейском "Оскаре"»

В Париже прошла 45-я церемония вручения премии «Сезар», которую нередко называют «французским "Оскаром"». На красную дорожку вышли Ева Грин, Кьяра Мастроянни, Сара Форестье и многие другие.

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Лучшим фильмом назвали драму «Отверженные» Ладжа Ли, лучшим режиссером — Романа Полански, снявшего ленту «Офицер и шпион». Фильм, несмотря на выдвинутые ранее и широко обсуждавшиеся во французском обществе обвинения постановщика в домогательствах, получил также награды за лучший адаптированный сценарий и костюмы.

Оскароносная драма Пона Джун-хо «Паразиты» завоевала еще одну премию как лучший иностранный фильм. Фильм Николя Бедоса «Прекрасная эпоха» был отмечен за лучший оригинальный сценарий.