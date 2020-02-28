Гайдулян, внучка Талызиной и все звезды ТНТ на премьере сериала

В столичном кинотеатре « Иллюзион » прошла премьера нового сериала « Патриот ». Комедию представили члены съемочной группы — Антон Зайцев , Алексей Базанов (« Реальные пацаны »), Анастасия Талызина и другие.

«Патриот» рассказывает о спецназовце Сане Кучине, который возвращается домой из армии и устраивается охранником в продуктовый магазин. Честный, патриотичный, деятельный герой, верящий в великую Россию, берется навести порядок в родном городке. Креативный директор ТНТ Гавриил Гордеев отметил, говоря о сериале: