Гайдулян, внучка Талызиной и все звезды ТНТ на премьере сериала

В столичном кинотеатре «Иллюзион» прошла премьера нового сериала «Патриот». Комедию представили члены съемочной группы — Антон Зайцев, Алексей Базанов («Реальные пацаны»), Анастасия Талызина и другие.
Гостями показа стали Алика Смехова, Валерия Шкирандо, Андрей Гайдулян, Анастасия Калашникова, Борис Дергачев, Луиза-Габриэла Бровина, герой нового «Холостяка» Антон Криворотов, Анфиса Вистингаузен, Карина Мишулина, Вячеслав Манучаров и другие.
«Патриот» рассказывает о спецназовце Сане Кучине, который возвращается домой из армии и устраивается охранником в продуктовый магазин. Честный, патриотичный, деятельный герой, верящий в великую Россию, берется навести порядок в родном городке. Креативный директор ТНТ Гавриил Гордеев отметил, говоря о сериале:
Это лихая, честная и очень патриотичная комедия.
В эфире ТНТ сериал «Патриот» можно будет увидеть с 10 марта.