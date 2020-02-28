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28 февраля 2020, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Гайдулян, внучка Талызиной и все звезды ТНТ на премьере сериала

Популярные артисты посетили презентацию многосерийной комедии «Патриот»

В столичном кинотеатре «Иллюзион» прошла премьера нового сериала «Патриот». Комедию представили члены съемочной группы — Антон Зайцев, Алексей Базанов («Реальные пацаны»), Анастасия Талызина и другие.

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Гостями показа стали Алика Смехова, Валерия Шкирандо, Андрей Гайдулян, Анастасия Калашникова, Борис Дергачев, Луиза-Габриэла Бровина, герой нового «Холостяка» Антон Криворотов, Анфиса Вистингаузен, Карина Мишулина, Вячеслав Манучаров и другие.

«Патриот» рассказывает о спецназовце Сане Кучине, который возвращается домой из армии и устраивается охранником в продуктовый магазин. Честный, патриотичный, деятельный герой, верящий в великую Россию, берется навести порядок в родном городке. Креативный директор ТНТ Гавриил Гордеев отметил, говоря о сериале:

Это лихая, честная и очень патриотичная комедия.
Гавриил Гордеев

В эфире ТНТ сериал «Патриот» можно будет увидеть с 10 марта.

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