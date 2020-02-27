Панайотов прокомментировал слухи об участии в «Евровидении»

Певец Александр Панайотов прокомментировал в инстаграме слухи о своем возможном участии в международном вокальном состязании «Евровидение» в 2020 году. Исполнитель назвал сообщение фейком:

Единственный источник, который достоверно огласит участника от России, — это «Первый канал», который, как известно, никакой информации и никаких комментариев на этот счет не давал. Я, в свою очередь, также никакой информацией не владею. Александр Панайотов

Артист подчеркнул, что не знает наверняка, кто и зачем «проталкивает» неверную информацию, однако «догадывается». «Если это делается специально — то это очень цинично», — резюмировал он.

О том, что Панайотов представит Россию на «Евровидении 2020», сообщал портал StarHit. Ранее о возможном участии певца в международном конкурсе говорил продюсер Игорь Крутой.

Александр Панайотов участвует в отборах на «Евровидение» с 2005 года. В его дискографии — три студийных альбома. Исполнитель участвовал в конкурсах «Народный артист» и «Голос».