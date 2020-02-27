Безрукова, Машкова, дочь Виторгана на премьере фильма про женщин

В Москве состоялась премьера фильма «Очень женские истории», который зрителям представили актрисы Виктория Толстоганова, Лукерья Ильяшенко, Анна Слю, Полина Виторган, Анфиса Черных, а также режиссеры — Наталья Меркулова, Оксана Михеева, Анна Саруханова, Лика Ятковская и Антон Бильжо.
Гостями показа стали Ирина Безрукова, Мария Машкова, Таисия Вилкова, Светлана Камынина, Андрей Мерзликин, Анна Чурина, Дарья Екамасова, Рома Зверь и другие знаменитости.
Киноальманах посвящен миру женщин и отношениям между ними. В него вошли истории десяти разных женщин, которых объединяет жажда жить по-настоящему.
В ленте также снялись Анна Михалкова, Виктория Исакова, Любовь Толкалина, Кристина Бабушкина.
«Очень женские истории» выйдут в широкий прокат 5 марта.