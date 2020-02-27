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27 февраля 2020, Кино Mail.ruфоторепортаж

Безрукова, Машкова, дочь Виторгана на премьере фильма про женщин

Звезды посетили показ киноальманаха «Очень женские истории»
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В Москве состоялась премьера фильма «Очень женские истории», который зрителям представили актрисы Виктория Толстоганова, Лукерья Ильяшенко, Анна Слю, Полина Виторган, Анфиса Черных, а также режиссеры — Наталья Меркулова, Оксана Михеева, Анна Саруханова, Лика Ятковская и Антон Бильжо.

Гостями показа стали Ирина Безрукова, Мария Машкова, Таисия Вилкова, Светлана Камынина, Андрей Мерзликин, Анна Чурина, Дарья Екамасова, Рома Зверь и другие знаменитости.

Киноальманах посвящен миру женщин и отношениям между ними. В него вошли истории десяти разных женщин, которых объединяет жажда жить по-настоящему.

В ленте также снялись Анна Михалкова, Виктория Исакова, Любовь Толкалина, Кристина Бабушкина.

«Очень женские истории» выйдут в широкий прокат 5 марта.

Во время загрузки произошла ошибка.
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