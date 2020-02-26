Милош Бикович рассказал, почему не хотел играть Магомаева

32-летний Милош Бикович, который сыграл легендарного советского и азербайджанского исполнителя Муслима Магомаева в предстоящем сериале Дмитрия Тюрина и Романа Прыгунова «Магомаев», признался, что не сразу согласился на роль.
Сербский актер отметил:
Я мало знал о Муслиме Магомаеве. Так как я не жил в этой стране, я не рос на этих песнях, я отказался. Мне еще парик тогда не понравился — тот, который был в примерочной. И сказал: «Ну, не буду».
По словам Биковича, после отказа ему позвонили друзья-продюсеры, спросив, точно ли актер знает, кто такой Муслим Магомаев и насколько великим исполнителем он был. Изучив легендарного эстрадного и оперного певца лучше, Бикович передумал и все-таки согласился на роль. Актер подчеркнул:
Я думаю, что это даже хорошо, что я не знал, кто такой Муслим Магомаев. Что я к нему подошел как к просто хорошему талантливому мальчику. Великий, конечно, великий талант, но внутри он был мальчиком, который всю жизнь искал любви.
Милоша Биковича хорошо запомнили телезрители по ролям в сериалах «Отель Элеон» и «Гранд». Актер также принимал участие в съемках спортивной драмы «Лед» и картины «Духless 2» В последние годы сербский актер особенно востребован: так, его можно было видеть в «Балканском рубеже», фантастическом проекте «Кома» и рекордсмене по кассовым сборам — комедии Клима Шипенко «Холоп».
Сериал «Магомаев» производится для «Первого канала». Шоу расскажет историю знакомства и любви Муслима Магомаева и оперной певицы Тамары Синявской (ее играет Ирина Антоненко). События развернутся в конце 60-х — начале 70-х годов. Роли также исполнили Мария Шалаева, Светлана Устинова, Никита Тарасов, Мария Козакова, Алена Ивченко («Благими намерениями) и Анастасия Попова («Лучше не бывает»).
Дата выхода сериала пока не называется.