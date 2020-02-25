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25 февраля 2020, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Ревва поддержал 12-летнюю дочь на премьере мультфильма

Алиса озвучила одного из героев мультика «Пушистые мошенники»
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6
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6
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В московском кинотеатре «Иллюзион» прошла премьера мультфильма «Пушистые мошенники». Анимационную комедию российским зрителям представили Александр Ревва и его 12-летняя дочь Алиса Ревва, которые озвучили ключевых персонажей картины.

Выход ленты поддержали супруга Александра Реввы Анжелика, актеры Галина Боб, Серафима Низовская («Чисто московские убийства»), Петр Романов и другие знаменитости.

Мультфильм «Пушистые мошенники» рассказывает о бесстрашной ежихе Латте и бельчонке Мире. Герои отправляются к коварному королю медведей Бантуре, чтобы вернуть похищенный у лесных жителей магический камень, без которого всем грозит засуха. На их пути встают разные препятствия, в том числе главарь банды волков Лупо.

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12-летняя дочь Реввы стала актрисой дубляжа

Общаясь на премьере с журналистами, Алиса рассказала о работе над дубляжом и о своей героине:

Мой персонаж, бельчонок Мира, своим легким и веселым характером очень похож на мою младшую сестру Амели. Я обожаю петь, и мне очень нравится озвучивать мультики. Здорово, что мой голос подошел для Миры и что папа согласился работать вместе со мной!

Это не первый подобный опыт Алисы: ранее она озвучила одного из персонажей в другом мультфильме — «Стражи Арктики».

В широкий прокат «Пушистые мошенники» выйдут 27 февраля.

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