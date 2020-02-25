Ревва поддержал 12-летнюю дочь на премьере мультфильма

Мой персонаж, бельчонок Мира, своим легким и веселым характером очень похож на мою младшую сестру Амели. Я обожаю петь, и мне очень нравится озвучивать мультики. Здорово, что мой голос подошел для Миры и что папа согласился работать вместе со мной!