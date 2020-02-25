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25 февраля 2020, Кино Mail.ruновость

Асмус сыграет главную роль в фильме «Булки»

Актриса рассказала, что в новом проекте сыграет пекаря
Кристина Асмус | Источник: Legion-Media.ru

31-летняя Кристина Асмус исполнит роль пекаря из подмосковного города Протвино в новом фильме «Булки». Об этом актриса сообщила в инстаграме, отвечая на «миллионище вопросов» от подписчиков. 

Дело в том, что несколько дней назад актриса опубликовала в сториз видео с «безумными танцами под "Иванушки International"», чем заинтриговала поклонников, которые сразу догадались, что ролик намекает на новую роль Асмус. 

Рассказываю! Это полнометражный фильм. Называется «Булки». Я играю роль пекаря из Протвино.
Кристина Асмус

Асмус добавила, что съемки стартуют в марте и будут проходить в Подмосковье и на Шри-Ланке. Режиссером картины стал Олег Асадулин («Тест на беременность», «Закрытая школа»).

Вместе с Асмус в фильме снимутся Борис Дергачев, Марк Богатырев, Валентина Мазунина, Васант Балан, Татьяна Орлова и Дмитрий Власкин. Продюсером картины выступает Георгий Малков («Дорогой папа», «Успех»).

Дата выхода фильма «Булки» пока неизвестна.

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