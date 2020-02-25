Асмус сыграет главную роль в фильме «Булки»

31-летняя Кристина Асмус исполнит роль пекаря из подмосковного города Протвино в новом фильме «Булки». Об этом актриса сообщила в инстаграме, отвечая на «миллионище вопросов» от подписчиков.

Дело в том, что несколько дней назад актриса опубликовала в сториз видео с «безумными танцами под "Иванушки International"», чем заинтриговала поклонников, которые сразу догадались, что ролик намекает на новую роль Асмус.

Рассказываю! Это полнометражный фильм. Называется «Булки». Я играю роль пекаря из Протвино. Кристина Асмус

Асмус добавила, что съемки стартуют в марте и будут проходить в Подмосковье и на Шри-Ланке. Режиссером картины стал Олег Асадулин («Тест на беременность», «Закрытая школа»).