Бледанс, Чехова с сыном на премьере «Доктора Дулиттла» в Москве

Фильм «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» снят по мотивам книг британского писателя Хью Лофтинга. Действие разворачивается в викторианской Англии. По сюжету, потеряв жену, прославленный ветеринар Джон Дулиттл на протяжении семи лет скрывается от общества за высокими стенами своего родового поместья. Единственными его собеседниками — в прямом смысле слова — являются экзотические животные, которых доктор держит у себя дома.