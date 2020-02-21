Бледанс, Чехова с сыном на премьере «Доктора Дулиттла» в Москве

В Москве прошла премьера комедии «Удивительное путешествие доктора Дулиттла». Показ посетили Елена Борщева, Александр Бердников, Анфиса Чехова, Алиса Кожикина, Ангелина Стречина, Эвелина Бледанс, Евгения Малахова, Доминик Джокер и другие. Многие гости пришли на премьеру вместе с детьми.
Фильм «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» снят по мотивам книг британского писателя Хью Лофтинга. Действие разворачивается в викторианской Англии. По сюжету, потеряв жену, прославленный ветеринар Джон Дулиттл на протяжении семи лет скрывается от общества за высокими стенами своего родового поместья. Единственными его собеседниками — в прямом смысле слова — являются экзотические животные, которых доктор держит у себя дома.
Основные роли в картине сыграли Роберт Дауни-младший, Майкл Шин, других ключевых персонажей воплотили и озвучили Селена Гомес, Рами Малек, Антонио Бандерас, Джим Бродбент, Марион Котийяр, Октавия Спенсер, Рэйф Файнс, Эмма Томпсон, Том Холланд.
Лента вышла в широкий российский прокат 20 февраля.