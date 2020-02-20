Счастье в конверте: как снимали необычное кино без участия звезд

С чего все начиналось

12 марта в широкий прокат выходит киноальманах «Счастье в конверте» — совместный проект Общественного объединения «Народное кино» и кинокомпании «Интеграция». Фильм состоит из трех новелл: «Время последних романтиков», «Куда уходят поезда» и «Подарок Деда Мороза», в центре каждой – удивительные истории простых людей, живущих в разных уголках России, истории о любви и дружбе, о вере в мечту и связи поколений.

История же самой картины началась с успеха снятой в 2016-м году короткометражки «Время последних романтиков» – о двух фронтовых товарищах, живущих по соседству на Черноморском побережье и тихо мечтающих каждый о своем, пока их привычный уклад не нарушает одно невероятное событие. Международный показ состоялся в рамках Каннского кинофестиваля в программе Short Film Corner, вызвав большой интерес, затем лента отправилась и на другие фестивали, где завоевала несколько главных призов. После чего авторы решили продолжить работу уже над полнометражным фильмом, в который также вошла новелла про «последних романтиков».

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Проект стал дебютной режиссерской работой 38-летней актрисы Светланы Сухановой, которую зритель мог видеть на экране в таких популярных фильмах и сериалах, как «Полицейский с Рублевки», «Бабушка легкого поведения», «Шуберт», «Тариф Новогодний» и других.

Сегодня вокруг нас очень много злобы и негатива. Мне хотелось этим фильмом сделать мир немножко добрее, светлее, радостнее и волшебнее. Светлана Суханова

Автор сценария Евгений Бедарев, ранее работавший над фильмами «Домовой» и «Тариф Новогодний», отмечает, что в новой картине поднимаются темы, давно забытые в современном кино:

В фильме есть некая квинтэссенция общечеловеческих ценностей — добра, дружбы, верности, чувства долга и, самое главное — веры в мечту. То есть то, что, к сожалению, давным-давно забыто в нашем современном кинематографе. Нам хочется, чтобы люди, придя в кинотеатр, могли вместе радоваться и грустить, смеяться и плакать.

Отсутствие звездных имен в касте и съемки по всей России

По задумке авторов, съемки фильма должны были проходить в разных регионах страны и исключительно с местными артистами. Один из продюсеров «Счастья в конверте» Сергей Берлов признается, что не хотел показывать в ленте одну лишь столицу:

У нас огромная страна, и мы, благодаря нашему фильму, хотели правдиво показать ее красоту и разнообразие. У нас есть заснеженные леса Сибири, летнее искрящееся море, золотая осень в Санкт-Петербурге. И это все – Россия. Меня часто спрашивают: зачем куда-то ехать и где-то снимать, зачем эти расходы, когда можно снимать все в Москве?! Но я уже устал смотреть одинаковые фильмы, ведь помимо Москвы есть огромная страна.

По тем же причинам намеренно отказались и от привлечения в проект узнаваемых артистов: к примеру, на главную детскую роль в новелле «Подарок Деда Мороза» претендовали сотни детей, как новичков, так и профессиональных артистов, в итоге в открытом «народном» кастинге победил дебютант – юный Федя Лещев. А исполнительницей главной роли в новелле «Куда уходят поезда» стала звезда дубляжа Юлия Рудина – именно ее голосом говорит Серсея Ланнистер в русскоязычной версии культового телесериала «Игра престолов».

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Продюсер Александр Хачко рассказывает:

Света (режиссер – прим. ред.) настояла на том, чтобы в фильме не было медийных актеров, «замыленных» лиц. Чтобы зритель не отвлекался, думая: ну сколько можно смотреть на одних и тех же артистов. У нас в стране очень много талантливых актеров, но их не приглашают в кино, не хотят искать. Света уговорила нас не брать в картину московских актеров, а работать с теми, кто живет в регионах. И когда мы снимали в Севастополе, то там снимались только крымские актеры, когда работали в Санкт-Петербурге, то искали местных талантливых артистов. И зрители отмечают, что именно поэтому актерам веришь, а их героям сопереживаешь.

Нетипичная премьера

Концепция, заложенная в основу ленты, отразилась и на идее продвижения фильма: авторы задумали провести не одну и даже не две премьеры – как это обычно бывает, а сделать так, чтобы с проектом могли познакомиться зрители из разных уголков страны. Так 7 февраля в спецтур отправился промо-автобус со съемочной командой фильма, которая проедет от Владивостока до Севастополя с остановками более чем в 20 городах России, чтобы лично представить и показать проект первым зрителям.

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