Малышева спела с Ургантом песню про коронавирус

В новом выпуске своей телепередачи « Вечерний Ургант » телеведущий Иван Ургант пошутил о шоу Ксении Собчак « Док-Ток », также выходящем на «Первом канале». Гостьей эфира стала Елена Малышева , у которой Ургант поинтересовался, как бороться с напастью, которая «волнует всю страну».

«Самое главное — мыть руки и проветривать помещение. Вы же про коронавирус интересуетесь?» — уточнила Малышева. «Нет, я про приход Собчак на "Первый канал", хотя это то же самое», — посмеялся Ургант.