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18 февраля 2020, Газета.Ruновость

Малышева спела с Ургантом песню про коронавирус

Телеведущая стала гостьей «Вечернего Урганта» пошутил про свою коллегу в эфире шоу

В новом выпуске своей телепередачи «Вечерний Ургант» телеведущий Иван Ургант пошутил о шоу Ксении Собчак «Док-Ток», также выходящем на «Первом канале». Гостьей эфира стала Елена Малышева, у которой Ургант поинтересовался, как бороться с напастью, которая «волнует всю страну».

«Самое главное — мыть руки и проветривать помещение. Вы же про коронавирус интересуетесь?» — уточнила Малышева. «Нет, я про приход Собчак на "Первый канал", хотя это то же самое», — посмеялся Ургант.

Ургант и Малышева также вместе исполнили шуточную песню про коронавирус и его профилактику.

В конце декабря 2019 года в городе Ухань зарегистрировали вспышку пневмонии. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заразились более 73 тыс., умерли более 1,8 тыс. человек.

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