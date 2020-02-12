Маколей Калкин провалил кастинг на роль в фильме Тарантино

Маколей Калкин, известный по комедии «Один дома», рассказал, что провалил кастинг на роль в фильме Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». Американского актера цитирует журнал Esquire:
Это была катастрофа. Я бы сам себя не нанял. В любом случае я ужасен в вопросе кастингов, и это было мое первое прослушивание за восемь лет.
Калкин не уточнил, какого персонажа он собирался сыграть.
Фильм «Однажды... в Голливуде» вышел в российский прокат летом 2019 года и рассказал об актере одной роли и его дублере, которые пытаются выжить в Лос-Анджелесе конца 1960-х. В ленте сыграли Леонардо ДиКаприо, Марго Робби, Брэд Питт. В эпизодах также появились Майя Хоук, Аль Пачино, Берт Рейнолдс, Дакота Фаннинг, Курт Рассел, Лина Данэм.
39-летний Калкин снимался в фильмах «Добрый сынок», «Богатенький Ричи», «Клубная мания» и других. Однако самой известной работой актера остается роль Кевина в «Один дома» и «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке».