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12 февраля 2020, Lenta.Ruновость

Маколей Калкин провалил кастинг на роль в фильме Тарантино

Это было первое прослушивание актера за восемь лет
Маколей Калкин | Источник: Legion-Media.ru

Маколей Калкин, известный по комедии «Один дома», рассказал, что провалил кастинг на роль в фильме Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». Американского актера цитирует журнал Esquire:

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Это была катастрофа. Я бы сам себя не нанял. В любом случае я ужасен в вопросе кастингов, и это было мое первое прослушивание за восемь лет.
Маколей Калкин

Калкин не уточнил, какого персонажа он собирался сыграть.

Фильм «Однажды... в Голливуде» вышел в российский прокат летом 2019 года и рассказал об актере одной роли и его дублере, которые пытаются выжить в Лос-Анджелесе конца 1960-х. В ленте сыграли Леонардо ДиКаприо, Марго Робби, Брэд Питт. В эпизодах также появились Майя Хоук, Аль Пачино, Берт Рейнолдс, Дакота Фаннинг, Курт Рассел, Лина Данэм.

39-летний Калкин снимался в фильмах «Добрый сынок», «Богатенький Ричи», «Клубная мания» и других. Однако самой известной работой актера остается роль Кевина в «Один дома» и «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке».

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