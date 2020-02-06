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6 февраля 2020, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Бледанс, Муцениеце, Борисова на премьере «Джентльменов»

Звезды оценили новую криминальную драму Гая Ричи
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В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера фильма Гая Ричи «Джентльмены». Зрителями картины стали Елена Летучая, Владимир Пресняков, Михаил Шац, Агата Муцениеце, Лена Катина, Наталья БочкареваКирилл СафоновВладимир Яглыч, Александр Кузнецов, Лукерья Ильяшенко, Эвелина Бледанс, Сати Казанова, Дана Борисова, Камиль Ларин, Петр Романов, Даниил Белых, Ирина Муромцева.

По сюжету криминального боевика талантливый выпускник Оксфорда, применив свой уникальный ум и невиданную дерзость, придумал нелегальную схему обогащения, используя поместья обедневшей английской аристократии. Когда он решает продать свой бизнес влиятельному клану американских миллиардеров, на его пути встают обаятельные, но жесткие джентльмены.

Главные роли в картине исполнили Мэттью Макконахи, Чарли Ханнэм, Хью Грант, Мишель Докери, Колин Фаррелл.

Во время загрузки произошла ошибка.

В российский прокат «Джентльмены» выходят 13 февраля.

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