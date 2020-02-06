Бледанс, Муцениеце, Борисова на премьере «Джентльменов»

По сюжету криминального боевика талантливый выпускник Оксфорда, применив свой уникальный ум и невиданную дерзость, придумал нелегальную схему обогащения, используя поместья обедневшей английской аристократии. Когда он решает продать свой бизнес влиятельному клану американских миллиардеров, на его пути встают обаятельные, но жесткие джентльмены.