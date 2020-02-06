Бледанс, Муцениеце, Борисова на премьере «Джентльменов»

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера фильма Гая Ричи «Джентльмены». Зрителями картины стали Елена Летучая, Владимир Пресняков, Михаил Шац, Агата Муцениеце, Лена Катина, Наталья Бочкарева, Кирилл Сафонов, Владимир Яглыч, Александр Кузнецов, Лукерья Ильяшенко, Эвелина Бледанс, Сати Казанова, Дана Борисова, Камиль Ларин, Петр Романов, Даниил Белых, Ирина Муромцева.
По сюжету криминального боевика талантливый выпускник Оксфорда, применив свой уникальный ум и невиданную дерзость, придумал нелегальную схему обогащения, используя поместья обедневшей английской аристократии. Когда он решает продать свой бизнес влиятельному клану американских миллиардеров, на его пути встают обаятельные, но жесткие джентльмены.
Главные роли в картине исполнили Мэттью Макконахи, Чарли Ханнэм, Хью Грант, Мишель Докери, Колин Фаррелл.
В российский прокат «Джентльмены» выходят 13 февраля.