Нагиев, Гагарина, Баста, Меладзе на съемках шоу «Голос. Дети»

«Первый канал» готовит к показу седьмой сезон шоу «Голос. Дети». Премьера состоится 14 февраля в 21.30.
Оценивать выступления молодых вокалистов будут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе, а ведущими выступают Дмитрий Нагиев и супруга Павла Прилучного, актриса Агата Муцениеце.
В шоу принимают участие дети не только из России, но и стран СНГ, Великобритании, Канады, Латвии, Турции, Украины, Финляндии. К «слепым прослушиваниям» были допущены 110 молодых исполнителей.
Напомним, детская версия «Голоса» впервые появилась на российском телевидении в 2014 году. В шоу участвуют конкурсанты в возрасте от 7 до 14 лет.