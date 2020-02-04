Нагиев, Гагарина, Баста, Меладзе на съемках шоу «Голос. Дети»

«Первый канал» готовит к показу седьмой сезон шоу « Голос. Дети ». Премьера состоится 14 февраля в 21.30.

В шоу принимают участие дети не только из России, но и стран СНГ, Великобритании, Канады, Латвии, Турции, Украины, Финляндии. К «слепым прослушиваниям» были допущены 110 молодых исполнителей.