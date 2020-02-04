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4 февраля 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Нагиев, Гагарина, Баста, Меладзе на съемках шоу «Голос. Дети»

«Первый канал» назвал дату выхода нового сезона популярного проекта
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«Первый канал» готовит к показу седьмой сезон шоу «Голос. Дети». Премьера состоится 14 февраля в 21.30.

Оценивать выступления молодых вокалистов будут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе, а ведущими выступают Дмитрий Нагиев и супруга Павла Прилучного, актриса Агата Муцениеце.

В шоу принимают участие дети не только из России, но и стран СНГ, Великобритании, Канады, Латвии, Турции, Украины, Финляндии. К «слепым прослушиваниям» были допущены 110 молодых исполнителей.

Напомним, детская версия «Голоса» впервые появилась на российском телевидении в 2014 году. В шоу участвуют конкурсанты в возрасте от 7 до 14 лет.

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