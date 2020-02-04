Наставник шоу «Танцы» Мигель станет режиссером сериала

Мигель в шоу «Танцы»

Наставник шоу «Танцы» на ТНТ, 37-летний Мигель, дебютирует как режиссер. В инстаграме хореограф объявил о кастинге в новый танцевальный сериал, сценаристом которого выступит Дарья Грацевич. Мигель написал:

Киносериал от создателей шоу «Танцы» на ТНТ, сценариста сериалов « Интерны », « Измены », « Триада » и фильма « Холоп »! Это уникальный новый проект на стыке жанров: драма и танец. Мигель

В публикации Мигель подчеркнул, что актерское образование для участников кастинга не обязательно, приоритет отдается хореографической подготовке. Минимальный порог для участия в прослушивании — 14 лет, максимальный — 35.