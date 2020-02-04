Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Наверх
Подборки
20 сериалов
Навстречу приключениям: 20 веселых мультсериалов со всего света
35 сериалов
Крестьянки, модели, декабристки: сериалы о нелегкой женской доле
20 сериалов
Бурунов, Петров и знахарь: 20 хороших российских сериалов 2019
7 сериалов
Снежные сериалы для соскучившихся по зиме
11 сериалов
Пора в отпуск: 11 вдохновляющих тревел-шоу
20 фильмов
Джоли в сказке, Камбербэтч в СССР: главные фильмы «Сандэнс 2020»
30 фильмов
Будьте здоровы: 30 тревожных фильмов про вирусы и эпидемии
15 фильмов
Харли Квинн и джентльмены: 15 главных фильмов февраля
13 фильмов
Ограбления и аллигаторы: 13 драйвовых боевиков последних лет
20 фильмов
Райские холмы и звезды: 20 удивительно красивых новых фильмов

Дом

Как выглядит отель в Норвегии с номерами за 50 000 в сутки
Как живет самый большой город за полярным кругом?
Как грамотно обустроить 9-метровую комнату: фото
4 февраля 2020, Кино Mail.ruновость

Наставник шоу «Танцы» Мигель станет режиссером сериала

Известный хореограф объявил кастинг в свой проект — «на стыке драмы и танца»
Мигель в шоу «Танцы»

Наставник шоу «Танцы» на ТНТ, 37-летний Мигель, дебютирует как режиссер. В инстаграме хореограф объявил о кастинге в новый танцевальный сериал, сценаристом которого выступит Дарья Грацевич. Мигель написал:

Киносериал от создателей шоу «Танцы» на ТНТ, сценариста сериалов «Интерны», «Измены», «Триада» и фильма «Холоп»! Это уникальный новый проект на стыке жанров: драма и танец.
Мигель

В публикации Мигель подчеркнул, что актерское образование для участников кастинга не обязательно, приоритет отдается хореографической подготовке. Минимальный порог для участия в прослушивании — 14 лет, максимальный — 35.

Мигель (настоящее имя — Сергей Шестеперов) — хореограф и продюсер. Был артистом балета популярных мюзиклов («Метро», «Нотр-Дам де Пари», «Ромео и Джульетта»), финалистом «Фабрики звезд», режиссером и хореографом различных шоу, а также клипов для звезд, включая Валерия Меладзе и Макса Барских. С 2014 года является наставником шоу «Танцы».

Поделиться с друзьями!
Смотрите также
Танцы
Мигель
Сергей Шестеперов
73-летний Сильвестр Сталлоне поседел и процитировал Рокки
Догилева и Ефремов вместе снимаются в сериале про вампиров
Участница «Плана Б» пришла на шоу «Холостяк»
HBO выпустит сериал, основанный на мемах про принца Джорджа
Боня пожаловалась, что ее не приглашают на российские фестивали
Гигинеишвили спродюсировал сериал о «русском Мистере Бине»
СМИ: у «Молчания ягнят» появится спин-офф
Фильмы про Алису Селезневу переснимут создатели «Вторжения»
Пугачева и «Богемская рапсодия»: что смотреть по ТВ на каникулах
Батрутдинов вслед за Бузовой не выбрал никого в финале реалити
Бузова, Брежнева, Гагарина на съемках новогоднего шоу ТНТ
Петросяна возмутил выпуск «Пусть говорят» о его разводе
Дмитрий Харатьян спустя 36 лет вернулся к роли следователя
Третий «Полицейский с Рублевки» будет мюзиклом
Сериал «Слуга народа» с Зеленским убрали из российского эфира
Ургант с женой поддержали Мартиросяна на его стендап-шоу
Валентина Рубцова призналась, что стала заложницей одной роли
«Хорошая жена» с Зудиной, Польских и Урсуляк готовится к эфиру
HBO отменил один приквел «Игры престолов» и анонсировал другой
Возлюбленная Петрова снимется в сериале о «фильмах для взрослых»
Бородина, Орлова, Клюкина: все звезды на презентации ТНТ
Ирина Безрукова и Валерий Николаев вновь играют супругов
Екатерина Волкова показала, как делает с дочкой уроки на съемках
Анна Хилькевич повторила образ Памелы Андерсон на съемках
Шпица, Погребняк, Пореченков посетили презентацию сериала
СМИ: звезда «Физрука» станет участницей «Холостяка»
Энистон завела инстаграм и выложила фото с актерами из «Друзей»
Любовь Аксенова сменила имидж ради новой роли
Кожевникова показала фото со съемок «Горя от ума»
Семья Юлии Началовой одобрила идею снять сериал о певице
«Баба Эва»: Бледанс не узнали на фото со съемок
«Ослепительная красота!» — Толкалина показала себя на съемках
Федор Бондарчук начал съемки сериала по сценарию своей жены
Назван новый герой «Холостяка»
Полина Максимова повторила образ Джоли в роли Малефисенты
Михаил Галустян ушел с ТНТ на СТС
Дана Борисова будет вести шоу о наркозависимых знаменитостях
Волкова и Дятлов на съемках в Крыму: первые фото с площадки
Алексей Воробьев снимется с Джоном Малковичем
Звезда «Шерлока» сыграет мелкого мошенника в новом сериале
Кошкина, Мороз, Батрутдинов на премьере сериала ТНТ
Стало известно, кто заменит Чака Норриса в новом «Крутом Уокере»
Розанова, Шпица, Брик с дочкой: все звезды фестиваля сериалов
СМИ: назван новый герой шоу «Холостяк»
Ходченкова и Ян Гэ удивили необычными образами на съемках
Звезда сериала «Игра престолов» возвращается на телевидение
24-летний сын Александра Робака вместе с ним снимается в сериале
Мороз показала «беременный» живот на съемках нового сериала
Билан заявил, что готов раздеться ради съемок в фильме Ян Гэ
Стали известны подробности режиссерского дебюта Евгения Цыганова
Новости
«Первый канал» раскрыл подробности о новом шоу Ксении Собчак
Нагиев, Гагарина, Баста, Меладзе на съемках шоу «Голос. Дети»
Шпица и Хакамада на премьере фильма с Денев в Москве
Названы претенденты на участие в «Евровидении» от России
Йоханссон, Зеллвегер, Феникс: звезды и победители на BAFTA 2020
Ни один из уже отснятых эпизодов «Сватов 7» не будет показан
Асмус в слезы, Мороз — в пляс: киноновости недели
Марина Зудина рассказала о непростых съемках с сыном
18-летняя актриса отказалась от роли Свинки Пеппы
В «Ведьмаке» переделают не понравившиеся зрителям доспехи
«Станет классикой»: Макконахи и другие о новом фильме Гая Ричи
Машкова, Михалкова, Толстоганова на открытии фестиваля в Москве
Disney начала поиски темнокожих сестер для новой Русалочки
Звезда «Во все тяжкие» спародировал культовую сцену из «Сияния»
Яркая премьера: Марго Робби представила «Хищных птиц»
Басков, Лазарев и Арбенина на съемках нового сезона шоу талантов
Создатель «Дома 2» показал голограмму Гурченко на кастинге в шоу
73-летний Сильвестр Сталлоне поседел и процитировал Рокки
Елена Ханга стала героиней шоу Леры Кудрявцевой
Кунис, Хэтэуэй, Лонгория на кинофестивале «Сандэнс 2020»
Мороз, Собчак с Богомоловым и другие на премьере «Содержанок»
Толкалина и Лазарев-мл. играют любовь в сериале: фото со съемок
Асмус, Безрукова, Галустян на премьере фильма с Мухаметовым
66-летняя Проклова стала участницей нового «Последнего героя»
Питт, ДиКаприо, Терон: все звезды на ланче в честь «Оскара»
Брежнева стала мастером танцевального шоу на «Первом»
Названа вызывающая наибольшее доверие у россиян знаменитость
Меньшова и участник «Голоса» озвучили диснеевский мультфильм
Догилева и Ефремов вместе снимаются в сериале про вампиров
Все новости
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалыТелешоу
Новости
63-летняя актриса выглядит вдвое моложе своего возраста На вид ей не дашь больше 30 лет
Популярные темы на «Детях»
Не пропустила маму с ребенком с острой болью 400
Отношения с мужем все хуже и хуже 200
Как выглядит Ваше идеальное жильё? 130
Кот меня пометил:)К чему это? 84
Леди
В моду вошли «водолазные костюмы». Как это выглядит Радостная новость для противников оверсайза.
Hi-Tech
4 вредных привычки, от которых давно пора избавиться Они напрямую касаются вашей безопасности
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Новинки
Фильмы
Сериалы
Телешоу
Каналы ТВ
Подборки
Рекомендации
Подборки фильмов
Подборки сериалов
Фильмы
Расписание и билеты
Лучшие фильмы
Фильмы онлайн
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Лучшие сериалы
Сериалы онлайн
Календарь сериалов
Все сериалы
Телешоу
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звёзды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь