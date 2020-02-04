Наставник шоу «Танцы» Мигель станет режиссером сериала

Наставник шоу «Танцы» на ТНТ, 37-летний Мигель, дебютирует как режиссер. В инстаграме хореограф объявил о кастинге в новый танцевальный сериал, сценаристом которого выступит Дарья Грацевич. Мигель написал:
В публикации Мигель подчеркнул, что актерское образование для участников кастинга не обязательно, приоритет отдается хореографической подготовке. Минимальный порог для участия в прослушивании — 14 лет, максимальный — 35.
Мигель (настоящее имя — Сергей Шестеперов) — хореограф и продюсер. Был артистом балета популярных мюзиклов («Метро», «Нотр-Дам де Пари», «Ромео и Джульетта»), финалистом «Фабрики звезд», режиссером и хореографом различных шоу, а также клипов для звезд, включая Валерия Меладзе и Макса Барских. С 2014 года является наставником шоу «Танцы».