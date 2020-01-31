18-летняя актриса отказалась от роли Свинки Пеппы

18-летняя актриса Харли Берд заявила, что больше не будет озвучивать Свинку Пеппу в одноименном детском мультсериале. Артистка отказалась от роли, которой занималась 13 лет, пишет Daily Mail.
Отмечается, что Берд зарабатывала по 1000 фунтов стерлингов (более 83 тысяч рублей) в час за озвучку. Она впервые приняла участие в работе над мультсериалом в возрасте пяти лет.
Популярный британский мультсериал о свинке Пеппе выходит на экраны с 2004 года. Главные герои пятиминутных эпизодов — Пеппа, вместе с мамой Свинкой, папой Свином и братиком Джорджем. Другими постоянными героями сериала являются дедушка, бабушка, а также многочисленные друзья Пеппы. Обычно в основе сюжета серии лежит какое-то бытовое действие: семья идет на прогулку, в гости и т.д. «Свинка Пеппа» была показана более чем 180 странах и переведена на 40 языков.