18-летняя актриса отказалась от роли Свинки Пеппы

Харли Берд

18-летняя актриса Харли Берд заявила, что больше не будет озвучивать Свинку Пеппу в одноименном детском мультсериале. Артистка отказалась от роли, которой занималась 13 лет, пишет Daily Mail.

Отмечается, что Берд зарабатывала по 1000 фунтов стерлингов (более 83 тысяч рублей) в час за озвучку. Она впервые приняла участие в работе над мультсериалом в возрасте пяти лет.

Вместо Берд озвучкой Свинки Пеппы займется девятилетняя Амели Би. Девочка заявила, что работать над мультфильмом было ее давней мечтой.