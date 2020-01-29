Толкалина и Лазарев-мл. играют любовь в сериале: фото со съемок

«Первый канал» готовит к выходу в эфир новый сериал — детективную мелодраму «Поздний срок» с 41-летней Любовью Толкалиной в главной роли.
По сюжету, главной героине, успешной журналистке и предпринимателю, приходится выбирать между жизнью мужа и жизнью собственного ребенка, отцом которого является другой мужчина.
Кроме Толкалиной, роли исполняют Александр Лазарев-мл., Кирилл Гребенщиков, Юрий Батурин, Олег Алмазов, Владимир Стеклов.
Режиссер сериала Дмитрий Магонов отметил:
Персонаж Любы Толкалиной очень противоречивый, поступающий неоднозначно с точки зрения общественной морали. Мы с ней это оправдывали. Люба вообще очень дотошная актриса и все время придумывала интересные ходы для своего персонажа.
По словам продюсера Елены Метликиной, еще на этапе написания сценария создатели мелодрамы уже думали о том, чтобы пригласить в проект Любовь Толкалину.
Главная героиня — тонкая, противоречивая, при этом внешне слабая, а внутри — сильная. Все это очень ложилось на Любу.
Создатели сериала подчеркивают, что в мелодраме зритель увидит героиню Толкалиной также в юном возрасте. Эту роль исполнила актриса Полина Кузьминская.
Сериал стартует на «Первом канале» 3 февраля в 21.30.