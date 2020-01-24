«Слабое звено» с Киселевой возвращается: первые фото со съемок

Телеканал «МИР» готовит к показу телеигру «Слабое звено», ведущей которой вновь станет олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева. О том, что легендарное шоу возвращается на экраны, стало известно осенью 2019, теперь же появились первые снимки со съемочной площадки.

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Как в это играют

«Слабое звено» — российский аналог одноименной британской телеигры. Участниками программы становятся восемь незнакомых людей. Телешоу состоит из семи раундов и финала. Игроки по очереди и за ограниченное время отвечают на вопросы из разных областей знаний. Согласно правилам, каждый верный ответ преумножает выигрыш, однако одна ошибка обнуляет всю набранную по цепочке сумму.

После каждого раунда игроки голосуют, определяя «слабое звено» — того из них, кто чаще обрывал цепочку правильных ответов и должен покинуть студию. Победитель получает все заработанные командой деньги.

Почему это смотрят

Конечно, главная интрига игры не в том, кто знает больше других, а в том, кто окажется проворнее, ведь, с одной стороны, для того, чтобы накопить крупную сумму, нужны сильные игроки, а с другой — не каждый готов состязаться в финале с серьезными соперниками. Режиссер-постановщик передачи Гузэль Киреева подтверждает:

«Слабое звено» — это игра не на знания, а на умение выстроить правильную стратегию. До финала доберется только тот, кто сможет мобилизовать все свои умения взаимодействовать с остальными людьми.

Почему это будут смотреть

Впервые на российском телевидении программа вышла в 2001 году на ОРТ («Первом канале»). Благодаря эффектному образу ведущей, выступавшей в роли «плохого полицейского» и отпускавшей едкие комментарии в адрес нерадивых игроков, программа была очень популярна и продержалась в эфире четыре года — до 2005-го.

Сегодня Мария Киселева признается:

Фразу про «слабое звено» я слышу все 15 лет каждый день. Мария Киселева

В 2007-м викторину попытались возродить на «Пятом канале» с Николаем Фоменко, однако уже в 2008 году телеигра прекратила выходить на телеэкраны.