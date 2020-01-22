Сын Нагиева, Лопырева, Шпица на премьере комедии о любви

Лента рассказывает о девушке Марине, в планы которой на жизнь вносит свои коррективы неожиданная встреча в аэропорту Санкт-Петербурга. В фильме также снялись Мария Миногарова, Екатерина Варнава, Павел Деревянко, Яна Троянова.