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22 января 2020, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Сын Нагиева, Лопырева, Шпица на премьере комедии о любви

В прокат выходит романтическая история «Марафон желаний», режиссерский дебют Дарьи Чаруши
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В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера романтической комедии «Марафон желаний». Свою первую полнометражную работу на красной дорожке представила режиссер Дарья Чаруша, к ней также присоединились исполнители главных ролей — Аглая Тарасова, Кирилл Нагиев, Александр Гудков. Тарасову на показе поддержала ее семья — мама Ксения Раппопорт и сестра София.

Гостями премьеры стали Юрий Колокольников, Оксана Акиньшина, Виктория Лопырева, Алика Смехова, Светлана Устинова, Екатерина Шпица, Полина Гренц, Анна Слю, Ольга Дибцева, Борис Грачевский, Юлия Паршута, Анжелика Каширина, Анна Котова-Дерябина, Никита Тарасов, Александра Ребенок и другие.

Лента рассказывает о девушке Марине, в планы которой на жизнь вносит свои коррективы неожиданная встреча в аэропорту Санкт-Петербурга. В фильме также снялись Мария Миногарова, Екатерина Варнава, Павел Деревянко, Яна Троянова.

В широкий прокат «Марафон желаний» выходит 23 января.

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