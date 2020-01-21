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21 января 2020, ТАССфоторепортажЮбилеи

Дмитрий Харатьян отмечает 60-летие

Народного артиста поздравил президент Владимир Путин, отметивший его многогранный талант и позитивную энергию
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МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил актера, продюсера и исполнителя песен Дмитрия Харатьяна с 60-летием. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля. Президент отметил:

Благодаря щедрому, многогранному таланту и огромному запасу позитивной энергии вы добились успеха на актерском поприще, ярко заявили о себе как о замечательном исполнителе, завоевали искреннюю любовь преданных поклонников эстрады и кинематографа.

Путин также пожелал Харатьяну новых творческих достижений, здоровья и всего самого доброго.

Дмитрий Харатьян родился 21 января 1960 года в городе Алмалык (Узбекистан). Через несколько лет после рождения сына семья переехала в Подмосковье. Харатьян окончил Высшее театральное училище (институт) имени М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России.

Актер дебютировал в кино в фильме Владимира Меньшова «Розыгрыш». В 1987 году Харатьян стал известен миллионам, сыграв роль Алеши Корсака в картине Светланы Дружининой «Гардемарины, вперед!». Фильмография Харатьяна насчитывает десятки фильмов и сериалов, среди которых «Сердца трех», «Тебе, настоящему», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», «Инфант», «Валерий Харламов. Дополнительное время», «Аврора», «Королева Марго» и другие.

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