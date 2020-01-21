Дмитрий Харатьян отмечает 60-летие

Благодаря щедрому, многогранному таланту и огромному запасу позитивной энергии вы добились успеха на актерском поприще, ярко заявили о себе как о замечательном исполнителе, завоевали искреннюю любовь преданных поклонников эстрады и кинематографа.

Путин также пожелал Харатьяну новых творческих достижений, здоровья и всего самого доброго.

Дмитрий Харатьян родился 21 января 1960 года в городе Алмалык (Узбекистан). Через несколько лет после рождения сына семья переехала в Подмосковье. Харатьян окончил Высшее театральное училище (институт) имени М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России.