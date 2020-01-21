Священники спели на русском языке и покорили французский «Голос»

Пять православных священников, проживающих во Франции, покорили жюри французской версии музыкального телешоу «Голос», исполнив песню на русском языке. Семинаристы русского происхождения Денис, Пьер, Артур, Кирилл и Владимир, которые назвали свой творческий коллектив Schola Fratrum, спели композицию «О, моя душа». Они рассказали, что встретились в православной семинарии в коммуне Эпине-Су-Сенар около Парижа.
Как сообщает LCI, во время выступления члены жюри положительно оценили вокальные навыки исполнителей и после исполнения песни похлопали им стоя.
Однако ни один из наставников не повернулся к священникам. Они объяснили это тем, что задумались, смогут ли чем-то помочь и обучить новым навыкам таких мастеров.
В результате коллектив не прошел в следующий этап конкурса. Тем не менее певица Лара Фабиан, входившая в состав жюри, пригласила семинаристов спеть вместе с ней на следующем концерте в Москве. Зрители также остались в восторге и написали о своих впечатлениях от песни в соцсетях. Многие отмечали, что им запомнилось именно это выступление.