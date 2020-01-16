45-летняя Ева Мендес объяснила, почему не возвращается в кино

45-летняя Ева Мендес не появлялась на широком экране несколько лет. Большой перерыв в карьере актриса объяснила тем, что сосредоточена на семье и стала более избирательна в выборе ролей. В ответ на комментарий одного из подписчиков своего микроблога она написала: