45-летняя Ева Мендес объяснила, почему не возвращается в кино

45-летняя Ева Мендес не появлялась на широком экране несколько лет. Большой перерыв в карьере актриса объяснила тем, что сосредоточена на семье и стала более избирательна в выборе ролей. В ответ на комментарий одного из подписчиков своего микроблога она написала:
Есть множество ролей, которые я не стану играть, потому что я мама. Есть темы, к которым я не хочу иметь отношения. Поэтому сейчас мой выбор ограничен: я должна подавать хороший пример своим дочерям.
В последний раз Мендес снималась в картине своего гражданского мужа Райана Гослинга «Как поймать монстра», которая вышла в 2014 году. Также артистка известна зрителям по фильмам «Правила съема: Метод Хитча», «Призрачный гонщик», «Однажды в Мексике: Отчаянный 2», «Хозяева ночи» и многим другим.
Гослинг и Мендес, которые вместе с 2011 года, воспитывают двух дочерей — Эсмеральду и Аманду.