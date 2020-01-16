Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Наверх
Подборки
20 сериалов
Бурунов, Петров и знахарь: 20 хороших российских сериалов 2019
7 сериалов
Снежные сериалы для соскучившихся по зиме
11 сериалов
Пора в отпуск: 11 вдохновляющих тревел-шоу
7 сериалов
И тебя вылечат: 7 народных телехитов про врачей
20 сериалов
20 отличных зарубежных сериалов 2019 года, которые вы пропустили
25 фильмов
Начни сначала: 25 вдохновляющих фильмов для бодрого настроения
22 фильма
Самые ожидаемые фильмы 2020: версия для киноманов
30 фильмов
Когда кончаются «Елки»: 30 новых комедий для веселых каникул
30 фильмов
Наше хорошее кино: 30 российских фильмов для киноманов
10 фильмов
Авада кедавра: весь «Гарри Поттер» онлайн

Дом

Как переделывают кинотеатр «Художественный»: фото
Как украсить квартиру к Новому году, если осталось меньше месяца
Как выглядит «графский» таунхаус в Петербурге
16 января 2020, Кино Mail.ruновость

45-летняя Ева Мендес объяснила, почему не возвращается в кино

Последний фильм с участием актрисы вышел в 2014 году
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

45-летняя Ева Мендес не появлялась на широком экране несколько лет. Большой перерыв в карьере актриса объяснила тем, что сосредоточена на семье и стала более избирательна в выборе ролей. В ответ на комментарий одного из подписчиков своего микроблога она написала:

Есть множество ролей, которые я не стану играть, потому что я мама. Есть темы, к которым я не хочу иметь отношения. Поэтому сейчас мой выбор ограничен: я должна подавать хороший пример своим дочерям.

В последний раз Мендес снималась в картине своего гражданского мужа Райана Гослинга «Как поймать монстра», которая вышла в 2014 году. Также артистка известна зрителям по фильмам «Правила съема: Метод Хитча», «Призрачный гонщик», «Однажды в Мексике: Отчаянный 2», «Хозяева ночи» и многим другим.

Гослинг и Мендес, которые вместе с 2011 года, воспитывают двух дочерей — Эсмеральду и Аманду.

Поделиться с друзьями!
Смотрите также
199 р.
Однажды в Мексике: Отчаянный 2
Место под соснами
Ева Мендес
Eva Mendes
Как поймать монстра
129 р.
Призрачный гонщик
199 р.
Правила съема: Метод Хитча
Заявлявший об уходе из кино Машков намерен вернуться к съемкам
СМИ: 43-летняя Анджелина Джоли уходит из кино
Анджелина Джоли может уйти из кино в политику
Новости
Тарантино назвал актера, которого считает лучшим в Голливуде
Василий Лановой отмечает 86-летие
Ходченкова играет саблистку: новые фото со съемок
В «Сватах» персонажа Добронравова в молодости сыграет его сын
Михалков добился регистрации бренда с образом Никиты Бесогона
Лопез и дочь Деппа снялись для голливудского выпуска журнала
Стало известно, кто исполнит главную песню в фильме о Бонде
50-летняя Рене Зеллвегер хотела бы еще раз сыграть Бриджит Джонс
Вилкова, Семчев, Лыков на съемках мистической мелодрамы
Жюри Каннского фестиваля впервые возглавит темнокожий режиссер
Муромцева отказалась сниматься в сериале Прилучного и пожалела
Шоу «Последний герой» снимают, несмотря на извержение вулкана
Селена Гомес и Дауни-мл. представили совместный фильм
Кто должен победить на «Оскаре 2020»: голосуй за своих фаворитов
«Оскар 2020»: все номинанты премии
СМИ: у «Молчания ягнят» появится спин-офф
Сальма Хайек рассказала о нападении обезьяны на съемках «Фриды»
Критики назвали лучший фильм и актеров года
Гайдулян и Рубцова сообщили о съемках нового сезона «СашиТани»
«Холоп» обогнал «Т-34» по кассовым сборам в России
Питт с «Глобусом» и новая Алиса Селезнева: киноновости недели
Актриса Валентина Теличкина отмечает 75-летие
70-летний Гир и Джулианна Маргулис представили совместный фильм
Танцовщица, которую Лопез играла в «Стриптизершах», подала в суд
Назван лучший турецкий актер
СМИ: «Челюсти» Стивена Спилберга получат ремейк
Василиса Володина преобразилась для «Модного приговора»
BBC снимет шоу по «Фантастическим тварям»
Бузова представила нового ведущего «Дома 2»
Все новости
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалыТелешоу
Авто
Что в гараже у будущего премьера: машины Михаила Мишустина Авто Mail.ru выяснил, какие автомобили предпочитают в семье кандидата на пост премьер-министра России
Популярные темы на «Детях»
Маткапиталы - стимул рожать бедных? 495
Правительство РФ 255
В продолжение "Родители-пофигисты" 198
Защитим права одного, а остальные? 186
Леди
В гостях: как выглядит дом 71-летнего Михаила Шуфутинского Рассказываем о красивом доме Михаила Шуфутинского и показываем, как он выглядит.
Hi-Tech
Xiaomi удивит самым невероятным смартфоном Самый необычный дизайн начала 2020 года
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Новинки
Фильмы
Сериалы
Телешоу
Каналы ТВ
Подборки
Рекомендации
Подборки фильмов
Подборки сериалов
Фильмы
Расписание и билеты
Лучшие фильмы
Фильмы онлайн
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Лучшие сериалы
Сериалы онлайн
Календарь сериалов
Все сериалы
Телешоу
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звёзды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь